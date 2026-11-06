6 ноября 2026 года Алле Суриковой исполняется 86 лет. Это режиссёр, которая подарила зрителям «Ищите женщину», «Человека с бульвара Капуцинов», «Московские каникулы» и «Хочу в тюрьму». Её считают и автором идеи детского киножурнала «Ералаш». В её фильмах снимались Андрей Миронов, Софико Чиаурели, Леонид Куравлёв, Олег Табаков, Наталья Гундарева. Мы вспомнили главные комедии Аллы Суриковой и собрали факты со съёмок, ради которых эти картины хочется пересмотреть.

Алла Сурикова: коротко о режиссёре

Алла Сурикова: биография режиссёра. Фото © ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве в семье врача и инженера Киевского телецентра. После школы она год работала слесарем-сборщиком на авиазаводе в родном городе, а в 1965 году окончила филологический факультет Киевского университета. Затем была редактором на Киевском телевидении и ассистентом режиссёра на киностудии имени Довженко. В 1972 году она предложила создать детский юмористический киножурнал, а в 1974 году начал выходить «Ералаш».

В 1973 году Алла Сурикова окончила Высшие курсы сценаристов и режиссёров, её художественным руководителем был Георгий Данелия. Первый полнометражный фильм «Предположим, ты капитан…» она сняла на студии Довженко, а на «Мосфильме» дебютировала «Суетой сует». Сурикова получила звания заслуженного деятеля искусств России в 1992 году и народной артистки России в 2000-м. Она придумала фестиваль комедии «Улыбнись, Россия!», выпустила книгу «Любовь со второго взгляда» и преподаёт режиссуру.

Какие комедии Аллы Суриковой стоит пересмотреть

Лучшие комедии Аллы Суриковой. Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Фильмы Аллы Суриковой легко узнать по интонации: смешно, но с грустинкой, и всегда с крепким актёрским составом. Многие её картины давно разошлись на цитаты, а за кадром у каждой есть своя история. Мы собрали девять комедий режиссёра в порядке выхода: от её дебюта на «Мосфильме» до авантюрной истории о русском изобретателе в голландской тюрьме. Рядом с каждым названием указаны год создания и главные звёзды, а внутри мы рассказываем, чем каждый фильм хорош и сегодня.

«Суета сует» (1979)

Фильм «Суета сует» Аллы Суриковой. Фото © Кадр из фильма «Суета сует», режиссёр Алла Сурикова, сценарист Эмиль Брагинский

Сценарий для дебюта Аллы Суриковой на «Мосфильме» написал сам Эмиль Брагинский. Героиня Галины Польских работает в загсе и много лет поздравляет молодожёнов, пока от неё не уходит собственный муж в исполнении Фрунзика Мкртчяна. Дочь знакомится с таксистом Васей и уезжает с ним в Новгород к его родителям. В ролях также Леонид Куравлёв. Идею подсказал эпизод в загсе: Сурикова подумала о женщине, которая тысячи раз в год повторяет одни и те же торжественные фразы.

«Будьте моим мужем» (1981)

Андрей Миронов в фильме «Будьте моим мужем». Фото © Кадр из фильма «Будьте моим мужем», режиссёр Алла Сурикова, сценарист Эдуард Акопов

Комедию с Андреем Мироновым и Еленой Прокловой снимали в Лоо под Сочи, и курортники буквально осаждали площадку. Однажды режиссёр не смогла перекричать толпу поклонниц Миронова. Тогда она просто легла на полотенце рядом с актёрами и так руководила съёмкой. Ради Миронова Сурикова переделала концепцию фильма: добавила музыкальные номера, изменила начало и финал. Название она обожала и начинала с него встречи с начальством: «Будьте моим мужем... это моя комедия так называется».

На съёмках сцены в ресторане бутафорское шампанское заменили лимонадом, но после третьей бутылки режиссёр заметила довольные лица актёров. Оказалось, директор ресторана тайком налил настоящего шампанского, чтобы любимый артист не пил на съёмках «какой-то лимонад». Андрея Миронова, кстати, рассматривали и на роль Хоботова: Life.ru рассказывал, как появился фильм «Покровские ворота» и кто придумал его незабываемых героев.

«Ищите женщину» (1982)

Софико Чиаурели в фильме «Ищите женщину». Фото © Кадр из фильма «Ищите Женщину» режиссёр Алла Сурикова, сценаристы Светлана Володина, Робер Тома

Ироничный детектив по пьесе француза Робера Тома, которая сама восходит к пьесе британца Джека Поплуэлла. В парижской нотариальной конторе находят убитым хозяина, а расследованию изо всех сил мешает болтливая секретарша Алиса. В ролях Софико Чиаурели, Леонид Куравлёв, Сергей Юрский, Александр Абдулов, Елена Соловей и Леонид Ярмольник. Панораму Парижа в начале фильма снимали без всякого разрешения, камеру просто установили в машине.

Руководство студии хотело видеть в главной роли молодую актрису, но Сурикова сразу решила звать Софико Чиаурели. За фотопробами она поехала в Тбилиси, в дом Чиаурели и её мужа Котэ Махарадзе, и провела там четыре дня за гостеприимным столом. Сфотографировать актрису в итоге забыли. Тогда режиссёр пересняла фотографию Чиаурели со старого календаря и показала её начальству, и кандидатуру утвердили. Интуиция не подвела: роль Алисы стала одной из самых любимых у зрителей.

«Искренне Ваш…» (1985)

Фильм «Искренне Ваш…» Аллы Суриковой. Фото © Кадр из фильма «Искренне Ваш», режиссёр Алла Сурикова, сценарист Валентин Азерников

Комедия по сценарию Валентина Азерникова рассказывает о скромном сотруднике обсерватории, который уходит из науки в мир советского дефицита и полезных знакомств. В ролях Виктор Ильичёв, Ролан Быков, Вера Глаголева и Виталий Соломин. Этот фильм вспоминают реже других, и напрасно. Сегодня он смотрится как точный портрет эпохи, где доставать нужные вещи умели лучше, чем зарабатывать на них, а связи ценились выше диплома.

«Человек с бульвара Капуцинов» (1987)

«Человек с бульвара Капуцинов»: история съёмок. Фото © Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», режиссёр Алла Сурикова, сценарист Эдуард Акопов

Сценарий Эдуарда Акопова шесть лет пролежал на «Мосфильме»: вестерны в советском кино снимали редко, и браться за него никто не решался. Сурикова поставила условие: если Андрей Миронов откажется от роли мистера Фёста, фильма не будет. Миронов согласился сразу. Рядом с ним снялись Александра Яковлева, Михаил Боярский, Олег Табаков и Николай Караченцов. Для Андрея Миронова эта роль стала последней главной ролью в кино, и зрители назвали его лучшим актёром года.

Первоначально фильм назывался «Десять капель перед стрельбой», но из-за антиалкогольной кампании название пришлось сменить. Сурикова вспомнила о первом публичном киносеансе, который прошёл в Париже на бульваре Капуцинок, и заменила неудобное слово на «Капуцинов». Одного из лихих ковбоев здесь сыграл Николай Караченцов, а проверить, хорошо ли вы помните его роли, можно в тесте, где нужно узнать восемь фильмов с Николаем Караченцовым по одному кадру.

«Чокнутые» (1991)

Фильм «Чокнутые» с Николаем Караченцовым. Фото © Кадр из фильма «Чокнутые», режиссёр Алла Сурикова, сценаристы Владимир Кунин, Ким Рыжов

Трагикомедия о строительстве первой железной дороги между Петербургом и Царским Селом. Австрийский инженер Отто фон Герстнер приезжает в Россию воплощать проект и сталкивается с массой чисто российских неприятностей. Инженера сыграл немецкий актёр Ульрих Плайтген, а одну из главных ролей исполнил Николай Караченцов. Сюжет вдохновлён рассказом Владимира Кунина. За этот фильм Сурикова получила приз за лучшую режиссуру на фестивале «Женский мир».

«Московские каникулы» (1995)

«Московские каникулы» Аллы Суриковой. Фото © Кадр из фильма «Московские каникулы », режиссёр Алла Сурикова, сценарист Эмиль Брагинский

Ещё одна работа по сценарию Эмиля Брагинского. Богатая итальянка приезжает на родину предков в Москву и попадает в водоворот приключений. Её сыграла Ирина Селезнёва, рядом снялись Леонид Ярмольник, Наталья Гундарева, Олег Табаков и Леонид Якубович, а музыку написали Андрей Макаревич и Пётр Подгородецкий. Сама Сурикова мелькнула в кадре в роли автомобилистки. Табаков, кстати, начинал в школьном театральном кружке, и Life.ru вспоминал, кто из советских артистов вышел из самодеятельности.

«Дети понедельника» (1997)

Игорь Скляр в фильме «Дети понедельника». Фото © Кадр из фильма «Дети понедельника», режиссёр Алла Сурикова, сценарист Алексей Тимм

Сценарист Алексей Тимм взял за основу эпизод из собственной жизни: история о московском бизнесмене, который разорился и начал всё заново в родной деревне рядом с первой любовью. На главную роль Сурикова выбрала Игоря Скляра, а его жена Наталья Акимова и сын Василий приехали к нему на площадку и тоже получили небольшие роли. Композитор Евгений Крылатов сам сыграл пианиста, а Сергей Никоненко вместо начальника цеха получил милицейскую фуражку.

«Хочу в тюрьму» (1998)

Владимир Ильин в фильме «Хочу в тюрьму». Фото © Кадр из фильма «Хочу в тюрьму», режиссёр Алла Сурикова, сценарист Владимир Ерёмин

Семён Лямкин в исполнении Владимира Ильина собирает «Запорожец», который обгоняет иномарки и плывёт не хуже моторной лодки. После неудачной истории с ограблением банка герой решает отсидеться там, где сидеть приятнее, и уезжает в голландскую тюрьму. Жену Лямкина сыграла Наталья Гундарева. Идею сценаристу Владимиру Ерёмину подсказала газетная заметка о россиянине, который по своей воле сел в тюрьму в Голландии. Владимир Ильин получил за эту роль премию «Ника».

Фильмы Аллы Суриковой: список

В списке собраны основные игровые фильмы и телевизионные работы режиссёра. Указаны годы создания, даты премьер могли отличаться.

1976 — «Предположим, ты капитан…», комедия

1979 — «Суета сует», комедийная мелодрама

1981 — «Будьте моим мужем», комедия

1982 — «Ищите женщину», комедийный детектив

1985 — «Искренне Ваш…», комедия

1987 — «Человек с бульвара Капуцинов», комедийный вестерн

1989 — «Две стрелы. Детектив каменного века», сатирическая комедия

1991 — «Чокнутые», трагикомедия

1991 — «Казус импровизус», комедия

1995 — «Московские каникулы», комедия

1997 — «Дети понедельника», комедия

1998 — «Хочу в тюрьму», комедия

2001 — «Идеальная пара», комедийный сериал

2004 — «О любви в любую погоду», мелодрама

2004 — «Тайна „Волчьей пасти“», приключения

2006 — «Вы не оставите меня», драма

2010 — «Человек с бульвара Капуцинок», комедия

2014 — «Полный вперёд!», комедия

2016 — «Любовь и Сакс», мелодрама

Личная жизнь Аллы Суриковой

Личная жизнь Аллы Суриковой. Фото © ТАСС / Мудрац Александра

Фамилию Сурикова режиссёр получила от первого мужа, Вадима Сурикова. В этом браке родилась дочь Кира, она стала писательницей и снималась в фильмах матери: в «Хочу в тюрьму» Кира Сурикова сыграла референта. Супруги расстались, но сохранили дружеские отношения. С Александром Поташниковым режиссёр познакомилась незадолго до съёмок «Человека с бульвара Капуцинов». Он отвечает за финансово-производственную часть её студии «Позитив-фильм».

Частые вопросы

Частые вопросы об Алле Суриковой. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Мы собрали ответы на вопросы, которые чаще всего задают об Алле Суриковой и её фильмах. Здесь коротко о возрасте режиссёра, её главных работах и истории «Ералаша».

Сколько лет Алле Суриковой? Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. 6 ноября 2026 года ей исполняется 86 лет.

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. 6 ноября 2026 года ей исполняется 86 лет. Какие фильмы сняла Алла Сурикова? Самые известные: «Суета сует», «Будьте моим мужем», «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чокнутые», «Московские каникулы», «Дети понедельника» и «Хочу в тюрьму».

Самые известные: «Суета сует», «Будьте моим мужем», «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чокнутые», «Московские каникулы», «Дети понедельника» и «Хочу в тюрьму». Кто снял «Ищите женщину»? Ироничный детектив «Ищите женщину» в 1982 году сняла на «Мосфильме» Алла Сурикова по пьесе Робера Тома. Главную роль исполнила Софико Чиаурели.

Ироничный детектив «Ищите женщину» в 1982 году сняла на «Мосфильме» Алла Сурикова по пьесе Робера Тома. Главную роль исполнила Софико Чиаурели. Правда ли, что Сурикова придумала «Ералаш»? Да. Аллу Сурикову называют автором идеи детского юмористического киножурнала, позже она сама сняла для него несколько сюжетов. Указать себя автором идеи в титрах она тогда даже не попросила.

Комедии Аллы Суриковой пережили смену эпох и по-прежнему собирают у экранов несколько поколений: родители смеются над теми же шутками, что и в молодости, а дети открывают для себя мистера Фёста и секретаршу Алису. Секрет режиссёр всегда видела в хорошем сценарии, сильных актёрах и улыбке. В её фильмах хватает ярких тёщ, жён и мам, и самое время проверить себя: попробуйте вспомнить семь тёщ и свекровей советского кино.