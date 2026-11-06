Стали известны новые обстоятельства смерти 34-летнего американского актёра Ар Джея Митта, прославившегося ролью Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие». Согласно официальному отчёту, полученному Page Six, артист покончил с собой.

Актёр скончался 12 октября 2026 года в своём доме в Браунсвилле, штат Техас. Смерть констатировали в 13:32 по местному времени. Представитель Митта ранее подтвердил, что артист совершил самоубийство, однако подробности произошедшего тогда не раскрывались. В полученных журналистами материалах говорится о назначении вскрытия и токсикологических исследований, но их результаты в отчёте не приводятся.

Тело актёра обнаружила его мать Дайна. Утром женщина пыталась дозвониться до сына, но он не отвечал. Это не вызвало у неё немедленной тревоги, поскольку Митт часто спал до полудня. Позже Дайна решила принести ему обед и, придя домой к сыну, обнаружила его мёртвым.

Впоследствии мать актёра призналась, что в последние месяцы беспокоилась о его эмоциональном состоянии и предлагала обратиться за психологической помощью. По её словам, Митт уверял близких, что способен справиться с трудностями самостоятельно. Женщина тяжело переживает утрату и надеется, что её откровенный рассказ поможет другим людям вовремя обратить внимание на состояние своих близких.

Ар Джей Митт получил мировую известность благодаря роли сына Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», который выходил с 2008 по 2013 год. В детстве актёру диагностировали церебральный паралич. После успеха сериала он продолжил сниматься в кино и активно выступал за расширение возможностей для людей с инвалидностью в индустрии развлечений. Кроме того, Митт занимался благотворительностью и возглавлял семейный фонд The Mitte Foundation.

Ранее Life.ru рассказывал, как Брайан Крэнстон отреагировал на смерть экранного сына. Исполнитель роли Уолтера Уайта признался, что был глубоко потрясён трагедией. Незадолго до смерти Митта актёры переписывались и договаривались встретиться за обедом. Крэнстон вспоминал коллегу как талантливого, целеустремлённого человека, с которым его связывала многолетняя дружба.