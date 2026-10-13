Ар Джей Митт перед смертью предложил идею продолжения «Во все тяжкие»

Актёр Ар Джей Митт, известный по роли Уолтера Уайта – младшего в криминальном сериале «Во все тяжкие», незадолго до смерти рассказал о возможном продолжении проекта. Он выразил надежду, что создатель сериала Винс Гиллиган готовит новую историю. Об этом сообщает Page Six.

В интервью изданию на премьере фильма «Talking to Strangers» 30 сентября Митт признался, что с осторожным оптимизмом ждёт новостей о возможном спин-оффе. При этом актёр подчеркнул, что пока не знает, какой именно сюжет рассматривает Гиллиган.

Митт также рассказал, что предлагал создателю сериала несколько идей для более мрачного продолжения. По его задумке, герой Уолтер Уайт – младший мог бы искать отмщения после событий финала оригинального шоу, в котором погиб его отец — наркобарон Уолтер Уайт, которого сыграл Брайан Крэнстон.

Актёр допускал и возвращение Крэнстона в историю. Он предположил, что персонаж мог бы появляться перед сыном как призрак и мучить его.

Митт отмечал, что не хотел бы видеть очередное продолжение ради самого продолжения. По его мнению, новая история должна была бы сохранить связь с оригинальным сериалом, но при этом предложить самостоятельный сюжет.

Как писал Life.ru, Ар Джей Митт умер в возрасте 34 лет. Предварительно, он покончил с собой. Помимо кино, актёр также выступал за расширение возможностей для артистов с инвалидностью, так как у него был диагноз ДЦП.