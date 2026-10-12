Актёр Ар Джей Митт из сериала «Во все тяжкие» умер в возрасте 34 лет

Американский актёр Ар Джей Митт, получивший известность благодаря роли Уолтера Уайта-младшего в сериале «Во все тяжкие», умер в возрасте 34 лет. По данным TMZ, он скончался в понедельник, 12 октября, в Техасе. Издание со ссылкой на представителя окружных властей сообщает, что актёр покончил с собой.

Митт сыграл сына главного героя Уолтера Уайта в криминальной драме телеканала AMC. Сериал выходил с 2008 по 2013 год и принёс актёру широкую известность. Он появился в 56 эпизодах проекта.

Помимо актёрской работы, Митт занимался поддержкой людей с инвалидностью и выступал за расширение их представительства в кино и на телевидении. У актёра был церебральный паралич, как и у его персонажа в «Во все тяжкие», хотя в жизни заболевание протекало в более лёгкой форме.

После успеха «Во все тяжкие» Митт продолжил сниматься в кино и на телевидении. Среди заметных работ актёра — сериалы «Их перепутали в роддоме» и «Стражи порядка», а также фильмы «Дом забытых вещей», В последнем фильме он также выступил исполнительным продюсером.

Ар Джей Митт участвовал в нескольких крупных кинопремиальных конкурсах. В 2012 и 2013 годах актёрский состав «Во все тяжкие» номинировали на премию Гильдии киноактёров США (SAG Awards) за лучшую игру ансамбля в драматическом сериале. В 2014 году команда получила эту награду. Сам Митт также претендовал на премию Young Artist Awards в 2013 году в категории за роль молодого актёра в телевизионном сериале. В том же году он получил награду SAG-AFTRA Harold Russell Award, а в 2014-м — премию Rising Star на кинофестивале Gasparilla.

Правоохранители продолжают расследование обстоятельств его смерти.

Ранее стало известно о смерти актёра Владимира Баранова, знакомого зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». О его кончине сообщил Рязанский государственный областной театр юного зрителя, где артист работал. За годы карьеры Баранов сыграл в 88 кинопроектах.