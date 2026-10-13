Последние откровения звезды «Во все тяжкие»: Митт рассказал о сцене, которую было особенно тяжело сыграть

Американский актёр Ар Джей Митт, известный по роли сына Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», незадолго до смерти рассказал о самой сложной сцене за время съёмок. Ею оказался последний телефонный разговор его персонажа с отцом, которого сыграл Брайан Крэнстон. Об этом сообщает Daily Mail.

5 октября 34-летний артист появился в подкасте The Joe Vulpis Podcast, где вспомнил работу над культовым проектом. Особое внимание он уделил эпизоду, в котором Уолтер Уайт-младший окончательно осознаёт, кем на самом деле стал его отец.

По словам Митта, трудность заключалась в необходимости передать сразу несколько противоречивых эмоций. Его герой узнаёт о преступлениях главы семьи, пытается разобраться в происходящем и переживает разрушение прежнего представления о близком человеке.

«Думаю, одной из самых сложных для меня сцен был тот последний телефонный разговор. Это последний раз, когда он разговаривает с отцом», — вспоминал актёр.

Во время съёмок Брайан Крэнстон находился рядом, помогая коллеге добиться нужной эмоциональной достоверности. Митт признался, что испытывал серьёзное давление, поскольку хотел точно передать растерянность и внутренний конфликт своего персонажа.

Актёр также рассказал, что редко пересматривал собственные работы. Даже небольшие ошибки заставляли его вновь и вновь анализировать свою игру и задумываться, что можно было сделать иначе.

12 октября Митт скончался в Техасе в возрасте 34 лет. Его смерть подтвердили представители артиста. Обстоятельства произошедшего расследуются. Помимо съёмок, он активно занимался благотворительностью и поддерживал людей с инвалидностью.

Ранее Life.ru сообщал, что незадолго до смерти Ар Джей Митт предложил идею продолжения сериала «Во все тяжкие». Актёр считал, что история семьи Уайтов не закончилась вместе с сюжетной линией Хайзенберга. Он допускал возвращение героя Брайана Крэнстона в виде призрака, который преследовал бы собственного сына.