«Я буду скучать по тебе»: Уолтер Уайт из «Во все тяжкие» тяжело переживает смерть экранного сына

Актёр Брайан Крэнстон признался, что находится в глубоком отчаянии после смерти Ар-Джея Митта, сыгравшего его сына в сериале «Во все тяжкие». Артист посвятил коллеге большое прощальное послание в соцсетях, вспомнив их многолетнюю дружбу и совместную работу.

Особенно болезненным для Крэнстона оказалось то, что незадолго до трагедии они переписывались и собирались встретиться за обедом. Однако увидеться так и не успели.

Впервые артисты познакомились, когда Митту было всего 14 лет. Тогда начинающего актёра утвердили на роль Уолтера Уайта — младшего. По словам Крэнстона, за годы съёмок он наблюдал, как неопытный подросток постепенно превращался в талантливого профессионала.

Исполнитель главной роли также вспомнил, с каким упорством молодой коллега работал на площадке. Несмотря на детский церебральный паралич, Митт выдерживал напряжённый график и впоследствии стал активно защищать права людей с инвалидностью.

Крэнстон подчеркнул, что их общение не закончилось вместе с сериалом. Он искренне любил своего экранного сына и дорожил временем, которое они проводили вместе даже спустя годы после завершения проекта.

«Я буду скучать по тебе, сынок», — такими словами артист завершил своё обращение.

Ар-Джей Митт — американский актёр и общественный активист, наиболее известный по роли Уолтера Уайта — младшего в сериале «Во все тяжкие». Как и его персонаж, Митт жил с детским церебральным параличом, а после успеха сериала активно выступал за права людей с инвалидностью, участвовал в благотворительных и просветительских проектах и продолжал сниматься в кино и на телевидении. Ар-Джей Митт умер 12 октября в Техасе в возрасте 34 лет.