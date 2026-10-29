Гурченко и дочь Мария: почему порой звёздные родители и дети становятся чужими Оглавление Детство у бабушки Дочь наперекор матери Новые «папы» в доме Зять не ко двору Горе без общего разговора Суд за бабушкину квартиру Прощание под прицелом камер Она пела «Пять минут» для всей страны, а с единственной дочерью не разговаривала долгие годы. О смерти матери Мария узнала из новостей. Life.ru рассказывает, как семья Людмилы Гурченко превратилась в драму без счастливого финала. Людмила Гурченко и дочь Мария Королёва: история сложных отношений. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Людмила Гурченко подарила зрителям «Карнавальную ночь», «Вокзал для двоих» и «Любовь и голуби», а с единственной дочерью Марией почти два десятилетия не разговаривала. О смерти матери в 2011 году Мария Королёва узнала из телевизионных новостей. Эту историю до сих пор вспоминают, когда речь заходит о звёздных семьях. В ней сошлись почти все причины, по которым отношения знаменитых родителей и детей превращаются в затяжную драму без счастливого финала.

Детство у бабушки

Детство Марии Королёвой, дочери Людмилы Гурченко. Фото © YouTube / 2 эпохи

Мария родилась 5 июня 1959 года в браке Гурченко со сценаристом Борисом Андроникашвили. Союз продержался недолго: родители развелись, когда девочке исполнился год. Малышку отправили к бабушке с дедушкой в Харьков, ведь карьера молодой актрисы стремительно шла в гору. К матери Машу вернули только в три года. Позже Людмила Марковна сама признавала, что мать из неё вышла никакая. Девочка часто оставалась одна, пока мама пропадала на гастролях и съёмках, и заботу о ней взяла на себя бабушка.

Дочь наперекор матери

Мария Королёва не захотела стать актрисой, как мать. Фото © YouTube / 1tv

Гурченко мечтала, что дочь пойдёт по её стопам и станет актрисой или певицей. Мария выбрала медицинское училище, хотя для многих сцена оставалась мечтой всей жизни: Михаила Жарова, например, не взяли в театральное училище, но он всё равно добился своего. Мария всю жизнь одевалась так, чтобы не нравиться матери. Людмила Марковна носила шпильки и роскошные платья, а дочь выбирала простую одежду и перекрасила волосы в баклажанный цвет.

Новые «папы» в доме

Отчимы дочери Гурченко: Кобзон и Купервейс. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков, © YouTube / Центральное Телевидение

Личная жизнь Гурченко кипела, и дочери пришлось пережить череду отчимов. Первым стал актёр Александр Фадеев-младший, а когда Маше исполнилось семь, в доме появился Иосиф Кобзон. С ним у девочки сложились добрые отношения, но брак продлился лишь три года. Потом с актрисой много лет прожил музыкант Константин Купервейс, и именно его Мария стала называть папой. Советоваться с родными Людмила Марковна не привыкла: о новом муже родители и дочь просто узнавали по факту.

Зять не ко двору

Замужество Марии Королёвой и конфликт с Гурченко. Фото © YouTube / 2 эпохи

В 18 лет Мария вышла замуж за ровесника Александра Королёва и взяла его фамилию. Свадьбу сыграли в гостинице «Националь», а мать подарила дочери кольцо с бриллиантом. Тёплых отношений между зятем и тёщей так и не сложилось. По словам Марии, из-за конфликта матери и мужа их брак едва не распался: супруги даже официально развелись, а позже снова расписались. Строгие тёщи хороши в кино, вспомните хотя бы семь тёщ и свекровей из советских фильмов. В жизни такие ссоры ранят всерьёз.

Горе без общего разговора

Трагедия в семье Людмилы Гурченко и ссора с дочерью. Фото © YouTube / 1tv

У Марии родились погодки Марк и Елена, и поначалу Гурченко радовалась внукам. Когда у актрисы появился новый муж, продюсер Сергей Сенин, встречи с дочерью стали совсем редкими. В декабре 1998 года семью накрыла трагедия. Марк попал в дурную компанию, родители отправили его учиться в Англию, но на зимних каникулах шестнадцатилетний юноша погиб. Сил позвонить матери у Марии не нашлось, и новость Людмиле Марковне сообщили посторонние люди. Этого Гурченко дочери так и не простила.

Суд за бабушкину квартиру

Суд Гурченко с дочерью из-за квартиры. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Мать Гурченко, Елена Александровна, завещала свою квартиру не дочери, а внучке. Людмила Марковна с таким решением не смирилась, и между актрисой и Марией начался долгий суд, который закончился разделом имущества. Мария потом говорила, что к тому времени других обид хватало с избытком. Для матери главным всегда оставалась работа, а для неё семья. Многие такие обиды тянутся из детства, как фразы родителей из СССР, которые до сих пор звучат в головах взрослых людей.

Прощание под прицелом камер

Смерть Людмилы Гурченко и наследство актрисы. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года. Дочь узнала об этом из новостей, а уже через несколько часов под её окнами собралась толпа журналистов. Семья сидела в квартире, как в осаде, милицию пришлось вызывать несколько раз. Потом Марии предстоял раздел наследства с Сергеем Сениным. Сначала спор шёл в суде, но в итоге стороны договорились мирно. Дочери достались дача и денежная компенсация, а квартира в Трёхпрудном переулке и киностудия остались Сергею Сенину.

Мария Королёва пережила мать всего на шесть лет: она скоропостижно умерла 8 ноября 2017 года. По словам её адвоката Шоты Горгадзе, причиной стали проблемы с сердцем. Мария признавалась, что всё ещё мысленно разговаривает с мамой и задаёт ей вопросы без ответа. Почему не поговорили, не объяснились, ведь всё могло сложиться иначе? Ещё она жалела, что Людмила Марковна так и не увидела правнучку Тасю. В звёздных семьях обиды звучат громче. А проверить, хорошо ли вы знаете экранные семьи, можно в тесте, где нужно вспомнить, кто кому родня в советском кино.

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Авторы Сергей Трофимов