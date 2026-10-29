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Гурченко и дочь Мария: почему порой звёздные родители и дети становятся чужими

Оглавление
Детство у бабушки
Дочь наперекор матери
Новые «папы» в доме
Зять не ко двору
Горе без общего разговора
Суд за бабушкину квартиру
Прощание под прицелом камер

Она пела «Пять минут» для всей страны, а с единственной дочерью не разговаривала долгие годы. О смерти матери Мария узнала из новостей. Life.ru рассказывает, как семья Людмилы Гурченко превратилась в драму без счастливого финала.

Опубликовано 29 октября, 18:30
Людмила Гурченко и дочь Мария Королёва: история сложных отношений. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Людмила Гурченко и дочь Мария Королёва: история сложных отношений. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Людмила Гурченко подарила зрителям «Карнавальную ночь», «Вокзал для двоих» и «Любовь и голуби», а с единственной дочерью Марией почти два десятилетия не разговаривала. О смерти матери в 2011 году Мария Королёва узнала из телевизионных новостей. Эту историю до сих пор вспоминают, когда речь заходит о звёздных семьях. В ней сошлись почти все причины, по которым отношения знаменитых родителей и детей превращаются в затяжную драму без счастливого финала.

Детство у бабушки

Детство Марии Королёвой, дочери Людмилы Гурченко. Фото © YouTube / 2 эпохи

Детство Марии Королёвой, дочери Людмилы Гурченко. Фото © YouTube / 2 эпохи

Мария родилась 5 июня 1959 года в браке Гурченко со сценаристом Борисом Андроникашвили. Союз продержался недолго: родители развелись, когда девочке исполнился год. Малышку отправили к бабушке с дедушкой в Харьков, ведь карьера молодой актрисы стремительно шла в гору. К матери Машу вернули только в три года. Позже Людмила Марковна сама признавала, что мать из неё вышла никакая. Девочка часто оставалась одна, пока мама пропадала на гастролях и съёмках, и заботу о ней взяла на себя бабушка.

Дочь наперекор матери

Мария Королёва не захотела стать актрисой, как мать. Фото © YouTube / 1tv

Мария Королёва не захотела стать актрисой, как мать. Фото © YouTube / 1tv

Гурченко мечтала, что дочь пойдёт по её стопам и станет актрисой или певицей. Мария выбрала медицинское училище, хотя для многих сцена оставалась мечтой всей жизни: Михаила Жарова, например, не взяли в театральное училище, но он всё равно добился своего. Мария всю жизнь одевалась так, чтобы не нравиться матери. Людмила Марковна носила шпильки и роскошные платья, а дочь выбирала простую одежду и перекрасила волосы в баклажанный цвет.

Новые «папы» в доме

Отчимы дочери Гурченко: Кобзон и Купервейс. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков, © YouTube / Центральное Телевидение

Отчимы дочери Гурченко: Кобзон и Купервейс. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков, © YouTube / Центральное Телевидение

Личная жизнь Гурченко кипела, и дочери пришлось пережить череду отчимов. Первым стал актёр Александр Фадеев-младший, а когда Маше исполнилось семь, в доме появился Иосиф Кобзон. С ним у девочки сложились добрые отношения, но брак продлился лишь три года. Потом с актрисой много лет прожил музыкант Константин Купервейс, и именно его Мария стала называть папой. Советоваться с родными Людмила Марковна не привыкла: о новом муже родители и дочь просто узнавали по факту.

Зять не ко двору

Замужество Марии Королёвой и конфликт с Гурченко. Фото © YouTube / 2 эпохи

Замужество Марии Королёвой и конфликт с Гурченко. Фото © YouTube / 2 эпохи

В 18 лет Мария вышла замуж за ровесника Александра Королёва и взяла его фамилию. Свадьбу сыграли в гостинице «Националь», а мать подарила дочери кольцо с бриллиантом. Тёплых отношений между зятем и тёщей так и не сложилось. По словам Марии, из-за конфликта матери и мужа их брак едва не распался: супруги даже официально развелись, а позже снова расписались. Строгие тёщи хороши в кино, вспомните хотя бы семь тёщ и свекровей из советских фильмов. В жизни такие ссоры ранят всерьёз.

Горе без общего разговора

Трагедия в семье Людмилы Гурченко и ссора с дочерью. Фото © YouTube / 1tv

Трагедия в семье Людмилы Гурченко и ссора с дочерью. Фото © YouTube / 1tv

У Марии родились погодки Марк и Елена, и поначалу Гурченко радовалась внукам. Когда у актрисы появился новый муж, продюсер Сергей Сенин, встречи с дочерью стали совсем редкими. В декабре 1998 года семью накрыла трагедия. Марк попал в дурную компанию, родители отправили его учиться в Англию, но на зимних каникулах шестнадцатилетний юноша погиб. Сил позвонить матери у Марии не нашлось, и новость Людмиле Марковне сообщили посторонние люди. Этого Гурченко дочери так и не простила.

Суд за бабушкину квартиру

Суд Гурченко с дочерью из-за квартиры. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Суд Гурченко с дочерью из-за квартиры. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Мать Гурченко, Елена Александровна, завещала свою квартиру не дочери, а внучке. Людмила Марковна с таким решением не смирилась, и между актрисой и Марией начался долгий суд, который закончился разделом имущества. Мария потом говорила, что к тому времени других обид хватало с избытком. Для матери главным всегда оставалась работа, а для неё семья. Многие такие обиды тянутся из детства, как фразы родителей из СССР, которые до сих пор звучат в головах взрослых людей.

Прощание под прицелом камер

Смерть Людмилы Гурченко и наследство актрисы. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Смерть Людмилы Гурченко и наследство актрисы. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года. Дочь узнала об этом из новостей, а уже через несколько часов под её окнами собралась толпа журналистов. Семья сидела в квартире, как в осаде, милицию пришлось вызывать несколько раз. Потом Марии предстоял раздел наследства с Сергеем Сениным. Сначала спор шёл в суде, но в итоге стороны договорились мирно. Дочери достались дача и денежная компенсация, а квартира в Трёхпрудном переулке и киностудия остались Сергею Сенину.

Как хвалить ребёнка, чтобы не вырастить заложника достижений или нарцисса
Как хвалить ребёнка, чтобы не вырастить заложника достижений или нарцисса

Мария Королёва пережила мать всего на шесть лет: она скоропостижно умерла 8 ноября 2017 года. По словам её адвоката Шоты Горгадзе, причиной стали проблемы с сердцем. Мария признавалась, что всё ещё мысленно разговаривает с мамой и задаёт ей вопросы без ответа. Почему не поговорили, не объяснились, ведь всё могло сложиться иначе? Ещё она жалела, что Людмила Марковна так и не увидела правнучку Тасю. В звёздных семьях обиды звучат громче. А проверить, хорошо ли вы знаете экранные семьи, можно в тесте, где нужно вспомнить, кто кому родня в советском кино.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов
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