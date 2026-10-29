Ланнистер из «Игры престолов» приехал в Киев и ночью прятался в метро от атак

Датский актёр Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», был вынужден укрыться в киевском метро из-за угрозы ракетной атаки и ударов беспилотников. Фотографии знаменитости опубликовало агентство Reuters, а видео местные телеканалы.

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На кадрах актёр спускается в подземку и садится в поезд, чтобы добраться до безопасного места. Несмотря на тревожную обстановку, Костер-Вальдау общался с находившимися рядом людьми и фотографировался с поклонниками. Со слов журналистов, актёр провёл ночь в метро во время российской атаки.

Широкую известность 56-летнему датчанину принесла роль Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов». Зрителям он также знаком по фильмам «Чёрный ястреб», «Обливион» и «Мама». Костер-Вальдау занимается не только актёрской карьерой, но и гуманитарной деятельностью. В 2016 году он стал послом доброй воли Программы развития ООН. В этом статусе артист привлекает внимание к проблемам бедности, изменения климата и устойчивого развития.