Печать алкоголика: Наркологи объяснили, почему экс-солиста «Агаты Кристи» не пустили на борт даже трезвым

Отёчное лицо, красные глаза и заметные сосуды могут вызвать подозрения при посадке в самолёт, но по одной внешности нельзя установить, пьян ли пассажир. На фоне истории экс-вокалиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова врачи психиатры-наркологи Алексей Казанцев и Василий Шуров объяснили Life.ru, что такое «печать алкоголика».

«На самом деле, существует даже такое выражение — «печать алкоголика на лице». Лицо становится отёчным, пастозным и рыхлым. Часто наблюдается усиление сосудистого рисунка, особенно в области носа, гиперемия лица и инъекция сосудов склер — то есть красные глаза, иногда с желтушным оттенком. Трясущиеся руки, пот над верхней губой или на лбу, общая потливость, если мы говорим об абстиненции, а также запах перегара изо рта», — рассказал Казанцев.

Длительное злоупотребление, добавил Шуров, способно оставлять заметные изменения, которые не исчезают сразу после отказа от спиртного. Но он также подчеркнул, что плохой внешний вид и опьянение — разные вещи.

«Алкоголь — не консервант вечной молодости. Трупные ткани им хорошо консервировать, а так он нарушает синтез коллагена, повреждает все органы и системы. Естественно, алкоголики плохо выглядят: у них сетчатое расширение сосудов, красный нос, гипертрофия околоушных желёз. Но кто угодно может выглядеть как угодно плохо, но опьянение имеет конкретные симптомы», — добавил нарколог.

Врач привёл в пример нарушения координации, которые оценивают при обследовании. При этом отдельная проба — например, попытка пройти по прямой или попасть пальцем в нос — не заменяет медицинского освидетельствования.

Казанцев посоветовал человеку, который считает отказ в посадке необоснованным, оперативно пройти освидетельствование и зафиксировать своё состояние. Это может пригодиться при дальнейшем разбирательстве. И если бы сразу подтвердилось, что Самойлов трезв, авиакомпании пришлось бы выплачивать моральный ущерб, и это была бы немалая сумма, добавил нарколог.

Напомним, бывшего вокалиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова приняли за пьяного и не пустили на борт самолёта в Испании. Сотрудница авиакомпании Ryanair сделала такой вывод по внешнему виду музыканта, хотя команда музыканта доказывала, что он «находился в своём обычном состоянии».