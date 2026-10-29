Экс-солиста «Агаты Кристи» Самойлова не пустили в самолёт из-за внешнего вида

Бывшего вокалиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова не пустили на борт самолёта в Испании из-за подозрений в алкогольном опьянении. Как сообщает SHOT, сотрудница авиакомпании Ryanair сделала такой вывод по внешнему виду музыканта.

Самойлов вместе со своей командой собирался вылететь из Аликанте в Лиссабон. Однако во время посадки представительница авиаперевозчика отказалась пропускать артиста на рейс. По словам окружения музыканта, он находился в своём обычном состоянии. Убедить сотрудницу авиакомпании изменить решение не удалось, поэтому от перелёта пришлось отказаться всей команде.

После этого музыканты начали срочно искать альтернативный способ добраться до столицы Португалии. В итоге им удалось договориться с местным водителем, который согласился отвезти их на минивэне за небольшую плату. Вместо короткого авиаперелёта шести участникам поездки пришлось провести в дороге более десяти часов.