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Опубликовано 29 октября, 08:23

Экс-солиста «Агаты Кристи» Самойлова не пустили в самолёт из-за внешнего вида

Бывший вокалист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов слева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margolismikhail

Бывший вокалист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов слева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margolismikhail

Бывшего вокалиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова не пустили на борт самолёта в Испании из-за подозрений в алкогольном опьянении. Как сообщает SHOT, сотрудница авиакомпании Ryanair сделала такой вывод по внешнему виду музыканта.

Самойлов вместе со своей командой собирался вылететь из Аликанте в Лиссабон. Однако во время посадки представительница авиаперевозчика отказалась пропускать артиста на рейс. По словам окружения музыканта, он находился в своём обычном состоянии. Убедить сотрудницу авиакомпании изменить решение не удалось, поэтому от перелёта пришлось отказаться всей команде.

После этого музыканты начали срочно искать альтернативный способ добраться до столицы Португалии. В итоге им удалось договориться с местным водителем, который согласился отвезти их на минивэне за небольшую плату. Вместо короткого авиаперелёта шести участникам поездки пришлось провести в дороге более десяти часов.

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Ранее Life.ru сообщал об экстренной госпитализации Глеба Самойлова во время концерта в Берлине. Музыканту стало плохо после исполнения третьей песни, из-за чего выступление пришлось прервать. Причиной стало обострение язвы желудка. Барабанщик группы The Matrixx Дмитрий Хакимов подтвердил приступ и рассказал, что Самойлов остался в Берлине на лечении, а остальные музыканты отправились в Кёльн.

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Наталья Афонина
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