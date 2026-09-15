Поездка на отдых обернулась для 28-летней жительницы Санкт-Петербурга Елизаветы Мишкевич многочасовым пленом в воздушной гавани Тель-Авива. Петербурженка прилетела по туристической визе ради путешествия к Мертвому морю, однако на пограничном пункте её маршрут грубо прервали, узнал SHOT.

Россиянку не пустили в Израиль и оставили в аэропорту из-за рублей в кошельке. Фото © Telegram / SHOT

Россиянку не пустили в Израиль и оставили в аэропорту из-за рублей в кошельке. Фото © Telegram / SHOT

Сотрудница миграционной службы устроила прибывшей гостье жёсткий допрос. Представительница ведомства прямо заявила, что «в Израиле туризма не существует». Во время личного досмотра инспекторы обнаружили у гостьи отечественные денежные знаки и стали придирчиво выяснять, с какой целью та хранит эти банкноты, если обменять их внутри страны невозможно.

Наличие российской наличности посчитали весомым поводом для запрета пересечения границы. Вдобавок проверяющие отрезали: без официального приглашения от родных попасть на израильскую территорию вообще не выйдет.

Путешественнице выписали постановление о немедленной депортации, но бюрократический кошмар на этом не закончился. Служащие попросту забыли посадить пассажирку на обратный борт.

В итоге девушка осталась заблокированной в транзитной зоне. Петербурженке пришлось провести ночь прямо в здании аэровокзала, где она продолжает ждать назначения следующей даты вылета.

До этого российскую блогершу Валентину Хлистун депортировали из США после многочасовых допросов в аэропорту Нью-Йорка. Ей аннулировали визу и запретили въезд в страну на пять лет.