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Регион
Опубликовано 7 сентября, 09:43

«Нас просто игнорируют»: Сотни россиян томятся в аэропорту Ханоя в ожидании вылета в Москву

Более 600 россиян вторые сутки не могут вылететь из Ханоя в Москву

Более 600 российских туристов второй день не могут вылететь из Ханоя в Москву после отмены рейсов Vietnam Airlines. Об этом пассажиры рейса VN63 рассказали телеграм-каналу Mash.

Более 600 россиян вторые сутки не могут вылететь из Ханоя в Москву. Видео © Telegram/ Mash

Изначально самолёт должен был отправиться в Шереметьево 6 сентября. Однако вылет отменили, а путешественников перебронировали на следующий борт 7-го числа. Сегодня люди прошли регистрацию и паспортный контроль, после чего несколько часов провели в ожидании. Затем им вновь сообщили, что отправление не состоится.

По словам россиян, представители перевозчика к ним не выходят и дальнейших действий не объясняют. Пассажирам предлагают покинуть зону ожидания и вернуться в город. В результате в аэропорту собрались туристы уже с двух несостоявшихся рейсов. Их общее число оценивается примерно в 600 человек.

Одной из возможных причин Mash называет ситуацию с авиационным страхованием после угроз гражданским судам со стороны Зеленского и обращений в ИКАО. Официального объяснения отмен со стороны авиакомпании в исходном сообщении нет.

ИКАО подтвердила получение обращения России по угрозам воздушному транспорту
ИКАО подтвердила получение обращения России по угрозам воздушному транспорту

Ранее Life.ru сообщал, что Росавиация назвала опубликованные Украиной документы по российскому воздушному пространству не имеющими юридической силы. В ведомстве отмечали, что аэропорты и гражданская авиация РФ продолжают работать в обычном режиме, в том числе принимая и отправляя самолёты иностранных перевозчиков.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira Lichi

Полина Никифорова
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