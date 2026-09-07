«Нас просто игнорируют»: Сотни россиян томятся в аэропорту Ханоя в ожидании вылета в Москву

Более 600 российских туристов второй день не могут вылететь из Ханоя в Москву после отмены рейсов Vietnam Airlines. Об этом пассажиры рейса VN63 рассказали телеграм-каналу Mash.

Более 600 россиян вторые сутки не могут вылететь из Ханоя в Москву. Видео © Telegram/ Mash

Изначально самолёт должен был отправиться в Шереметьево 6 сентября. Однако вылет отменили, а путешественников перебронировали на следующий борт 7-го числа. Сегодня люди прошли регистрацию и паспортный контроль, после чего несколько часов провели в ожидании. Затем им вновь сообщили, что отправление не состоится.

По словам россиян, представители перевозчика к ним не выходят и дальнейших действий не объясняют. Пассажирам предлагают покинуть зону ожидания и вернуться в город. В результате в аэропорту собрались туристы уже с двух несостоявшихся рейсов. Их общее число оценивается примерно в 600 человек.

Одной из возможных причин Mash называет ситуацию с авиационным страхованием после угроз гражданским судам со стороны Зеленского и обращений в ИКАО. Официального объяснения отмен со стороны авиакомпании в исходном сообщении нет.

Ранее Life.ru сообщал, что Росавиация назвала опубликованные Украиной документы по российскому воздушному пространству не имеющими юридической силы. В ведомстве отмечали, что аэропорты и гражданская авиация РФ продолжают работать в обычном режиме, в том числе принимая и отправляя самолёты иностранных перевозчиков.