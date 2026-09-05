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Опубликовано 4 сентября, 23:38

ИКАО подтвердила получение обращения России по угрозам воздушному транспорту

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила обращение Москвы, связанное с угрозами безопасности воздушного сообщения. В организации подтвердили получение письма и заявили, что подготовят ответ в установленный срок.

«Мы можем подтвердить получение письма», – сообщили ТАСС в штаб-квартире ИКАО в Монреале.

Представители организации добавили, что реакция на документ последует «в надлежащий срок».

ИКАО является специализированным учреждением ООН, которое занимается вопросами безопасности и развития международной гражданской авиации. Организация рассматривает обращения государств и вырабатывает рекомендации для участников системы воздушного транспорта.

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Ранее Life.ru писал, что МИД России призвал ИКАО отреагировать на заявления Киева, которые Москва считает угрозами для гражданской авиации. В ведомстве заявили о необходимости международной оценки ситуации и конкретных шагов для защиты воздушного сообщения.

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Юния Ларсон
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