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Опубликовано 13 сентября, 08:46

Искали связи с правительством: Россиянку заковали в наручники и выслали из США после 25 часов допросов

Российскую блогершу депортировали из США после 25 часов допросов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ valentinahli

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ valentinahli

Российскую блогершу Валентину Хлистун депортировали из США после многочасовых допросов в аэропорту Нью-Йорка. Ей аннулировали визу и запретили въезд в страну на пять лет, сообщает SHOT.

Блогершу из России депортировали из США после 25 часов допросов. Фото © Telegram / SHOT

Блогершу из России депортировали из США после 25 часов допросов. Фото © Telegram / SHOT

С неприятностями 34-летняя Хлистун столкнулась сразу после прилёта. На паспортном контроле её отправили на дополнительную проверку, после чего трижды допрашивали, в том числе о возможных связях с российскими властями и предоставленных при въезде данных. Во время процедуры у женщины забрали телефон, паспорт, деньги и украшения.

Кроме того, у неё сняли отпечатки пальцев, взяли образец ДНК и сделали магшот. При этом сотрудники служб, по словам блогерши, отрицали, что она находится под арестом. Позже на Хлистун всё же надели наручники и доставили её на полицейской машине. Ожидание депортации заняло около 18 часов, всё это время она не могла связаться с близкими.

Условия содержания блогерша назвала тяжёлыми: в помещении было холодно, а вместо одеяла ей выдали фольгу. Мобильный телефон вернули только перед посадкой на обратный рейс, тогда как документы женщина получила уже после возвращения в Россию. После депортации в паспорте Хлистун появилась отметка об аннулировании американской визы и пятилетнем запрете на въезд в США.

Госдеп США приостановил выдачу иммиграционных виз по всему миру
Госдеп США приостановил выдачу иммиграционных виз по всему миру

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранцев, которые подали заявления на убежище или уже проходят соответствующую процедуру. Совместно с Министерством внутренней безопасности американское внешнеполитическое ведомство выявляет людей, въехавших в страну по краткосрочным визам, а затем попросивших убежище для дальнейшего проживания в США.

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Милена Скрипальщикова
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