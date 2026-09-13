Искали связи с правительством: Россиянку заковали в наручники и выслали из США после 25 часов допросов

Российскую блогершу Валентину Хлистун депортировали из США после многочасовых допросов в аэропорту Нью-Йорка. Ей аннулировали визу и запретили въезд в страну на пять лет, сообщает SHOT.

Блогершу из России депортировали из США после 25 часов допросов. Фото © Telegram / SHOT

С неприятностями 34-летняя Хлистун столкнулась сразу после прилёта. На паспортном контроле её отправили на дополнительную проверку, после чего трижды допрашивали, в том числе о возможных связях с российскими властями и предоставленных при въезде данных. Во время процедуры у женщины забрали телефон, паспорт, деньги и украшения.

Кроме того, у неё сняли отпечатки пальцев, взяли образец ДНК и сделали магшот. При этом сотрудники служб, по словам блогерши, отрицали, что она находится под арестом. Позже на Хлистун всё же надели наручники и доставили её на полицейской машине. Ожидание депортации заняло около 18 часов, всё это время она не могла связаться с близкими.

Условия содержания блогерша назвала тяжёлыми: в помещении было холодно, а вместо одеяла ей выдали фольгу. Мобильный телефон вернули только перед посадкой на обратный рейс, тогда как документы женщина получила уже после возвращения в Россию. После депортации в паспорте Хлистун появилась отметка об аннулировании американской визы и пятилетнем запрете на въезд в США.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранцев, которые подали заявления на убежище или уже проходят соответствующую процедуру. Совместно с Министерством внутренней безопасности американское внешнеполитическое ведомство выявляет людей, въехавших в страну по краткосрочным визам, а затем попросивших убежище для дальнейшего проживания в США.