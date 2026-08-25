AP: Власти США намерены аннулировать до 200 тыс. туристических и деловых виз

Администрация президента США Дональда Трампа готовится аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранцев, которые запросили убежище в стране или проходят процедуру его получения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документы Госдепартамента США.

В ведомстве объяснили, что совместно с Министерством внутренней безопасности США выявляют иностранцев, которые въехали в страну по краткосрочным визам, а затем подали заявления на убежище, чтобы остаться в США на постоянной основе.

По данным источников AP в Белом доме, Госдепартамент объявит о новых мерах в ближайшие недели. В первую очередь изменения затронут туристические и деловые визы категории B1/B2, которые иностранцы получили в США за последние десять лет.

При этом аннулирование визы само по себе не означает немедленную депортацию человека из США. Однако после отзыва документа его прежний статус изменится. Власти переведут иностранца в другую категорию пребывания в стране.

Ранее Life.ru сообщал, что с начала второго президентского срока Дональда Трампа Госдепартамент США аннулировал более 175 тысяч виз иностранных граждан. Ведомство связывало такие решения с нарушением визовых правил, преступлениями, мошенничеством и угрозами национальной безопасности. В Госдепартаменте также подчёркивали, что американские власти постоянно проверяют владельцев виз.