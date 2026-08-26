Госдеп США приостановил выдачу иммиграционных виз по всему миру

Власти США временно приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру. Об этом Financial Times сообщили в Госдепартаменте.

Американское внешнеполитическое ведомство объяснило решение необходимостью дополнительной подготовки консульских сотрудников. В Госдепартаменте хотят обучить персонал «всесторонне и последовательно оценивать каждого заявителя на визу».

Заявители, которым ранее назначили собеседования, получили уведомления о переносе встреч. О новой дате и времени им сообщат позднее. Госдеп пока не назвал сроки возобновления собеседований с претендентами на иммиграционные визы.

Ранее появились сообщения о возможной отмене до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранцев. Речь идёт о людях, которые запросили убежище в США или уже проходят соответствующую процедуру. Американские власти на тот момент проверяли иностранцев, въехавших в страну по краткосрочным визам, а затем подавших заявления на убежище.