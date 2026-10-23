Когда язва становится смертельной – врач о случаях Глеба Самойлова и звезды фильма «Мы из будущего»

Язва может привести к смертельному кровотечению или перфорации стенки желудка с развитием перитонита. Поэтому терпеть боль и самостоятельно подбирать лекарства опасно, рассказала Life.ru гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. На фоне сообщений о болезни экс-лидера «Агаты Кристи» Глеба Самойлова и смерти актёра Андрея Терентьева она призвала внимательнее относиться к обследованиям.

«Конечно, от кровотечения при язве можно умереть. От боли в этой ситуации не умирают. Либо происходит прободение язвы, когда она открывается в брюшную полость и развивается перитонит, либо это кровотечение», — подчеркнула врач.

Бережная объяснила, что язвы желудка, двенадцатиперстной кишки и других отделов кишечника имеют разные причины. Среди распространённых причин язвенной болезни — инфекция Helicobacter pylori и приём нестероидных противовоспалительных препаратов. При этом повлиять на развитие заболевания могут алкоголь, нарушение свёртываемости крови, ряд сопутствующих заболеваний и даже сильный стресс.

Отдельного внимания требуют длительно существующие проблемы: инфекция Helicobacter pylori связана не только с воспалением и язвенным поражением, но и с повышенным риском рака желудка.

Выявлять инфекцию и принимать решение о лечении необходимо вместе с врачом. Один из методов диагностики — анализ кала на антиген Helicobacter pylori. Также применяются дыхательный тест и обследование с биопсией; конкретный метод выбирают с учётом ситуации.

«С каждым конкретным случаем надо разбираться в совокупности. Если возникает хоть какая-то боль в животе, надо срочно обращаться к врачу, потому что живот — место тёмное. Просто так принимать лекарственные препараты или заниматься самолечением неправильно», — сказала Бережная.

Особенно тревожные признаки — внезапная сильная боль, рвота с кровью или содержимым, похожим на кофейную гущу, чёрный дегтеобразный стул, головокружение и обморок. Такие симптомы требуют немедленной медицинской помощи.

Бережная призвала регулярно проходить профилактические обследования, особенно мужчин. При этом гастроскопию и колоноскопию, по её словам, следует делать по показаниям: необходимость и сроки определяет врач после оценки жалоб, возраста и факторов риска.

«А вот понять, что за организмом надо ухаживать так же, как за лицом, причёской или своей машиной, — это важно. Надо его любить и относиться к нему бережно», — отметила специалист.