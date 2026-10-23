Спирта из «Мы из будущего» убила открытая язва: что произошло с 44-летним актёром

Причиной смерти российского актёра Андрея Терентьева, известного по фильму «Мы из будущего» и сериалу «Горюнов», стало обострение язвы. Артист ушёл из жизни в возрасте 44 лет. Обстоятельства его кончины раскрыли родственники в беседе с РИА «Новости».

«Язва у него обострилась», — рассказала собеседница агентства. Других подробностей о состоянии актёра перед смертью семья не сообщила.

Терентьев родился 14 июля 1982 года. Актёрское образование он получил в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, где учился на курсе Вениамина Фильштинского. Позднее выступал на сценах театров «Приют комедианта», «Особняк» и «Балтийский дом».

В кино артист впервые появился в 2006 году, сыграв в картине «Ненормальная». Настоящую известность ему принесла роль Спирта в фантастическом военном фильме Андрея Малюкова «Мы из будущего», вышедшем двумя годами позже.

В фильмографии Терентьева также значатся сериалы «Высокие ставки», «Такая работа», «Презумпция невиновности», «Филин» и другие проекты. Одной из последних работ стала военная драма «10 историй о любви и смерти», вышедшая в 2026 году. Помимо съёмок, актёр пробовал себя в режиссуре и поставил спектакль «Глиняная яма».

Ранее Life.ru сообщал о смерти Андрея Терентьева в возрасте 44 лет. Кончину артиста подтвердила кинокомпания «Триикс Медиа», с которой он сотрудничал на протяжении карьеры. Прощание с актёром назначили на 23 октября в Санкт-Петербурге. Похоронить его планируют в Казани.