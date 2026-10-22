В 44 года умер известный по фильму «Мы из будущего» актёр Андрей Терентьев

Российский актёр Андрей Терентьев, известный по роли в фильме «Мы из будущего» а также различным сериалам, скончался в возрасте 44 лет. О смерти артиста сообщили в кинокомпании «Триикс Медиа», выразив соболезнования его родным и близким.

«Андрей блестяще играл в наших проектах. Зрителям он запомнился по многим ролям в наших фильмах и сериалах, таких как «Реализация», «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи», «Первый отдел», «Солнцепёк» и других. Не верится, что его с нами больше нет. Вечная память», — отметила генеральный продюсер и сооснователь компании Инесса Юрченко.

Соболезнования семье Терентьева также выразил генеральный продюсер и сооснователь «Триикс Медиа» Сергей Щеглов. Он назвал покойного талантливым актёром и прекрасным человеком, отметив, что коллектив компании скорбит вместе с его близкими.

Терентьев снимался в российских фильмах и телесериалах, преимущественно криминального и драматического жанров. Среди его работ — «Подсудимый», «Крылья империи», «Солнцепёк» и другие проекты кинокомпании.

Прощание с артистом состоится 23 октября в Санкт-Петербурге. Панихида пройдёт с 10:50 до 11:30 в пятом ритуальном зале по адресу: Партизанская улица, дом 8. Причину смерти Андрея Терентьева в компании не уточнили.