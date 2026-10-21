Названа причина смерти обладательницы «Оскара» Евы Мари Сэйнт

Американская актриса Ева Мари Сэйнт, получившая премию «Оскар» за роль в фильме «В порту», скончалась вследствие остановки сердца и дыхания. Причину смерти 102-летней звезды Голливуда раскрыло издание PEOPLE, получившее доступ к свидетельству о смерти артистки.

Согласно документу, непосредственной причиной стала остановка сердечной и дыхательной деятельности. Среди факторов, повлиявших на состояние актрисы, также указаны старческая деменция, артериальная гипертензия, гипертиреоз и эмболия.

Ева Мари Сэйнт родилась 4 июля 1924 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Её карьера в кино началась в 1954 году с драмы Элиа Казана «В порту», где она сыграла вместе с Марлоном Брандо. Дебют оказался триумфальным: за роль Эди Дойл актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Ещё одной знаковой работой Сэйнт стал триллер Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад» 1959 года. В картине она сыграла вместе с Кэри Грантом. В дальнейшем актриса появлялась в фильмах «Исход», «Большой приз» и других известных голливудских проектах.

Творческий путь Сэйнт продолжался около семи десятилетий. Помимо «Оскара», она получила телевизионную премию «Эмми» за участие в мини-сериале «Такие же люди, как мы».