Внучка Роберта Кеннеди умерла в 42 года после шести лет паралича

В США на 43-м году жизни скончалась Кайл Фрэнсис Кеннеди — внучка бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди и внучатая племянница 35-го президента США Джона Кеннеди. Женщина умерла ещё 21 сентября в своём доме в Вествуде, штат Массачусетс. Об этом стало известно из некролога, опубликованного похоронным бюро Burke & Blackington.

Последние шесть лет Кайл жила с параличом после тяжёлой травмы спинного мозга, полученной в 2020 году. Несмотря на ограничения и проблемы со здоровьем, она продолжала заниматься общественной деятельностью и защищать права людей с инвалидностью.

До травмы внучка известного американского политика посвятила карьеру образованию. Она окончила Джорджтаунский университет, получила дополнительные степени в Университете Пейс и Гарварде, а затем работала с детьми и участвовала в программах повышения доступности школьного обучения.

После происшествия Кайл стала выступать против дискриминации людей с инвалидностью в медицинских учреждениях. В частности, она давала показания на слушаниях в законодательном собрании Массачусетса, посвящённых проблемам оказания медицинской помощи.

Кайл была дочерью Майкла Кеннеди, сына Роберта Кеннеди. Её отец погиб в 1997 году во время катания на лыжах. Сама она до травмы увлекалась бегом и в 2019 году участвовала в Бостонском марафоне. У женщины остались двое сыновей — 12-летний Конор и десятилетний Деклан. Её дочь Джози умерла вскоре после рождения. Прощание с Кайл прошло в частном порядке.

Наследие семьи Кеннеди продолжает занимать заметное место в американской политической культуре. Как рассказывал Life.ru в августе 2026 года, будущий президент США Билл Клинтон ещё в юности встретился с Джоном Кеннеди во время поездки в Вашингтон. Это рукопожатие стало одним из известных эпизодов его биографии. Клинтон впоследствии вспоминал о влиянии того поколения политиков на собственное стремление заниматься государственной деятельностью.