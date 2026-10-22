Умерла актриса Наталия Батурина, блиставшая на сценах Европы и СССР

Актриса и педагог Наталия Батурина, стоявшая у истоков Севастопольского театра юного зрителя, умерла 19 октября в возрасте 99 лет. О её смерти сообщили в театре.

Батурина присоединилась к коллективу в 1988 году, когда театр только начинал работу, и оставалась с ним до завершения творческой деятельности. Помимо выступлений на сцене, она преподавала сценическую речь нескольким поколениям артистов СевТЮЗа.

За свою карьеру актриса сыграла около ста ролей не только в СССР и потом в России, но и в Европе. До работы в Севастополе она выходила на сцены Вильнюса, Минска, Алма-Аты, Днепропетровска и Бреста.

Наталия Александровна родилась 10 февраля 1927 года. После школы с золотой медалью поступила в Московский юридический институт, но параллельно начала учиться в ГИТИСе у Алексея Дикого и Георгия Менглета. В итоге она выбрала театр. В 2006 году Батурина получила премию имени В. А. Аносова в номинации «Рыцарь сцены». В Севастопольском ТЮЗе её вспоминают как наставника, чей актёрский и педагогический опыт помогал молодым коллегам осваивать профессию.

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