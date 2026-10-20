Умер пионер электронной музыки в России Мартин Ландерс

Один из пионеров электронной музыки в России, радиоведущий и диджей Сергей Тутов, известный под псевдонимом Мартин Ландерс, скончался на 66-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом ТАСС сообщили в окружении музыканта.

По словам собеседника агентства, Тутов долгое время болел. Незадолго до смерти ему стало плохо дома, после чего его доставили в больницу. Последние две недели радиоведущий провёл в реанимации, где врачи пытались спасти его жизнь.

О смерти музыканта также рассказал его бывший коллега Алексей Образцов.

«Сегодня я потерял своего хорошего друга. Это огромная утрата для радиожурналистики», — признался он.

Прощание с Мартином Ландерсом состоится 23 октября в 13:00 мск в траурном зале ГКБ № 13 (Южнопортовый филиал).

Сергей Тутов стоял у истоков популяризации электронной музыки в СССР. В апреле 1990 года на радиостанции «Смена» вышла его авторская программа «Мандариновая волна». Спустя два года он запустил Back to the Universe («Назад во Вселенную»), которая стала одной из знаковых передач для поклонников электронной музыки.

За годы карьеры Ландерс работал на нескольких радиостанциях, в том числе занимал должность программного директора «Радио Рокс». Он также участвовал в организации одной из первых московских техно-вечеринок Gagarin Party, сотрудничал с композитором Эдуардом Артемьевым и занимался собственными музыкальными проектами.