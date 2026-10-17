Ушёл из жизни автор шлягеров Людмилы Сенчиной, Игоря Скляра и Марины Капуро

В возрасте 74 лет умер дирижёр, композитор и аранжировщик Андрей Медведев. Он много лет руководил Эстрадно-симфоническим оркестром Санкт-Петербурга. О смерти музыканта сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

«Ушёл из жизни дирижёр, композитор и аранжировщик Андрей Медведев. На протяжении многих лет Андрей Николаевич был бессменным художественным руководителем и главным дирижёром Эстрадно-симфонического оркестра», — говорится в сообщении ведомства.

В комитете также отметили, что Медведев создавал музыку для театральных постановок, телепрограмм и документальных фильмов. Особую популярность в 1980-е годы получили его инструментальные композиции и песни, ставшие хитами советской эстрады.

Произведения Медведева исполняли Михаил Боярский, Игорь Скляр, Марина Капуро и другие артисты. Для Игоря Скляра композитор написал такие известные композиции 1980-х годов, как «Пять углов» и популярную инструментальную пьесу «Портрет Челентано». Также Медведев является автором музыки к песням, вошедшим в репертуар артиста, среди которых заметный хит «День рождения». Он сотрудничал с Андреем Петровым, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым, Ларисой Долиной и французским шансонье Жоржем Мустаки. Как композитор музыкант также писал шлягеры для Марины Капуро, Людмилы Сенчиной и Сергея Рогожина (например, песни «Чужая жена», «Обманщица», «Аттракцион», «Прощание с морем»).

Медведев был лауреатом всероссийских конкурсов. Среди его наград — Гран-при конкурса «Хит-парад — 87» и приз «Красная гвоздика» за лучшую аранжировку. Он также продолжал традиции Ленинградского концертного оркестра, которым руководил Анатолий Бадхен.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, коллегам и слушателям Андрея Николаевича», — добавили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.