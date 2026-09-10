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Регион
Опубликовано 10 сентября, 11:32

Умер почётный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

Всеволод Богданов. Обложка © Союз журналистов России

Всеволод Богданов. Обложка © Союз журналистов России

Почётный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов умер на 83-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба СЖР.

«После тяжёлой и продолжительной болезни умер почётный председатель СЖР Всеволод Леонидович Богданов», — говорится в сообщении.

Союз журналистов России выразил соболезнования родным, близким и коллегам Богданова. Свой профессиональный путь он начал в 1960 году корреспондентом Архангельского радио. Затем работал в газетах «Магаданская правда» и «Советская Россия», а также в Госкомиздате СССР.

В 1989–1991 годах Богданов занимал пост генерального директора Дирекции программ Центрального телевидения и входил в коллегию Гостелерадио СССР. Союз журналистов России он возглавлял с 1992 по 2017 год, после чего стал его почётным председателем. Богданов был удостоен звания заслуженного работника культуры РФ и награждён орденом Почёта.

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Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель губернатора Челябинской области и экс-руководитель агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов умер в возрасте 65 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования его семье, назвав его государственным деятелем и предпринимателем.

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Татьяна Миссуми
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