Умер почётный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

Почётный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов умер на 83-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба СЖР.

«После тяжёлой и продолжительной болезни умер почётный председатель СЖР Всеволод Леонидович Богданов», — говорится в сообщении.

Союз журналистов России выразил соболезнования родным, близким и коллегам Богданова. Свой профессиональный путь он начал в 1960 году корреспондентом Архангельского радио. Затем работал в газетах «Магаданская правда» и «Советская Россия», а также в Госкомиздате СССР.

В 1989–1991 годах Богданов занимал пост генерального директора Дирекции программ Центрального телевидения и входил в коллегию Гостелерадио СССР. Союз журналистов России он возглавлял с 1992 по 2017 год, после чего стал его почётным председателем. Богданов был удостоен звания заслуженного работника культуры РФ и награждён орденом Почёта.