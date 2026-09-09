Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 07:54

Народный артист России Александр Пащенко умер на 82-м году жизни

Обложка © VK / Оренбургский театр музыкальной комедии

Обложка © VK / Оренбургский театр музыкальной комедии

Народный артист России Александр Пащенко скончался 8 сентября в возрасте 81 года. О смерти актёра сообщили в Оренбургском театре музыкальной комедии, где он прослужил более полувека.

Пащенко пришёл в театр в 1963 году, начав работу монтировщиком декораций. Спустя шесть лет он стал солистом-вокалистом и впоследствии сыграл сотни ролей. Несколько постановок артист осуществил уже как режиссёр.

Пащенко стал единственным артистом в истории Оренбургского театра музыкальной комедии, удостоенным звания народного артиста России.

«Талантливый, мудрый, бесконечно преданный искусству, Александр Кириллович подарил зрителям множество незабываемых образов — от небольших ролей до главных», — отметили в театре.

За свою карьеру Пащенко получил премии «Оренбургская лира», «Кумир», «Лицедей» и «За творческую молодость». Коллеги также вспоминают его как наставника для молодых актёров.

В последние годы артист из-за продолжительной болезни уже не выходил на сцену, однако продолжал следить за жизнью родного театра.

Ушёл из жизни мастер «тихой» красоты, художник Владимир Пименов
Ушёл из жизни мастер «тихой» красоты, художник Владимир Пименов

Прощание с Александром Пащенко состоится 10 сентября в Оренбурге. Церемония начнётся в 12:00 по местному времени в Доме Прощания на улице Монтажников.

Ранее Life.ru сообщал, что народный артист России Юрий Смирнов умер в 87 лет. До последних дней он активно участвовал в жизни объединённого Театра на Таганке.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar