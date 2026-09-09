Народный артист России Александр Пащенко умер на 82-м году жизни

Народный артист России Александр Пащенко скончался 8 сентября в возрасте 81 года. О смерти актёра сообщили в Оренбургском театре музыкальной комедии, где он прослужил более полувека.

Пащенко пришёл в театр в 1963 году, начав работу монтировщиком декораций. Спустя шесть лет он стал солистом-вокалистом и впоследствии сыграл сотни ролей. Несколько постановок артист осуществил уже как режиссёр.

Пащенко стал единственным артистом в истории Оренбургского театра музыкальной комедии, удостоенным звания народного артиста России.

«Талантливый, мудрый, бесконечно преданный искусству, Александр Кириллович подарил зрителям множество незабываемых образов — от небольших ролей до главных», — отметили в театре.

За свою карьеру Пащенко получил премии «Оренбургская лира», «Кумир», «Лицедей» и «За творческую молодость». Коллеги также вспоминают его как наставника для молодых актёров.

В последние годы артист из-за продолжительной болезни уже не выходил на сцену, однако продолжал следить за жизнью родного театра.

Прощание с Александром Пащенко состоится 10 сентября в Оренбурге. Церемония начнётся в 12:00 по местному времени в Доме Прощания на улице Монтажников.

Ранее Life.ru сообщал, что народный артист России Юрий Смирнов умер в 87 лет. До последних дней он активно участвовал в жизни объединённого Театра на Таганке.