Умер бывший зам челябинского губернатора и экс-владелец «Рависа» Андрей Косилов

Бывший первый заместитель губернатора Челябинской области и экс-руководитель агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов умер в возрасте 65 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования его семье, назвав его государственным деятелем и предпринимателем.

«Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной государственного деятеля и предпринимателя Андрея Николаевича Косилова», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Косилов родился 24 августа 1961 года в Челябинске. Он окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, после чего начал работать в сфере управления. В разные годы он занимал должность первого заместителя главы региона, курировал социальную политику и агропромышленный комплекс. С 2011 по 2022 год Косилов возглавлял агрохолдинг «Равис», который занимается птицеводством, животноводством и растениеводством. Компания также развивает собственную торговую сеть с более чем 300 магазинами.

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