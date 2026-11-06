Народная артистка России Лариса Долина намерена сделать принципиальное заявление на концерте в подмосковной Коломне 11 ноября. Об этом РИА «Новости» сообщил продюсер певицы Сергей Пудовкин. Содержание предстоящего обращения пока держится в секрете.

«На концерте Ларисы Александровны в Коломне 11 ноября будет принципиальное заявление», — рассказал представитель артистки.

Речь идёт о выступлении «Юбилей в кругу друзей», которое ранее значилось среди отменённых или перенесённых концертов Долиной. Теперь представитель певицы подтвердил, что мероприятие всё-таки состоится в первоначально запланированный день.

При этом Пудовкин не уточнил, какой именно темы коснётся заявление артистки. Поэтому пока неизвестно, будет ли оно связано с дальнейшими гастрольными планами, творчеством или другими событиями в жизни певицы.

Ранее сообщалось об изменениях в концертном графике Долиной. Четыре сольных выступления, запланированных до конца 2026 года в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске, были отменены либо стали недоступны для покупки билетов.