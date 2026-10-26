«Есть причины»: Лариса Долина объявила о паузе в концертной деятельности

Лариса Долина решила взять паузу в концертной деятельности, чтобы отдохнуть и подготовить новую программу. Своё решение народная артистка России объяснила журналистам на презентации нового клипа.

«Потому что я сама их отменяла. Есть причины, но я не хочу их сейчас озвучивать. Я хочу просто сейчас немножко отдохнуть, сесть, спокойно подумать, сделать новую программу и на будущий год уже начать снова формировать гастрольные поездки и так далее», — сказала она.

Из афиши Долиной исчезли четыре сольных концерта, которые должны были пройти до конца декабря в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске. Некоторые мероприятия получили статус отменённых, на другие перестали продавать билеты. Поклонников при этом успокоили, что речь идёт о переносе на следующий год из-за подготовки новой музыкальной программы.

Полностью уходить со сцены артистка не собирается. Несмотря на временный отказ от гастролей, она продолжает играть в театре.

Ранее Life.ru рассказывал, что Долина столкнулась с потерей готовых записей для нового альбома из-за сбоя в облачном хранилище. По словам её директора Сергея Пудовкина, технические неполадки затронули сразу несколько композиций, подготовленных к премьере. Среди них оказались песни «Крылья» и «Я метель, ты оттепель».