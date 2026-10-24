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Опубликовано 24 октября, 10:01

С помощью зонта не исправить: Таролог заявил о недовольстве высших сил Ларисой Долиной

Таролог Омен связал неудачи певицы Ларисы Долиной с недовольством

Обложка © АГН «Москва» / Кузьмичёнок Василий

Обложка © АГН «Москва» / Кузьмичёнок Василий

Череду скандалов и финансовых потерь певицы Ларисы Долиной таролог Александр Омен связал с возрастом певицы и утратой благосклонности высших сил. По его мнению, артистке стало сложнее поддерживать прежний уровень работы, однако стремление оставаться популярной сохранилось.

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«У высших сил она была на хорошем счету, а сейчас они в ней подразочаровались и начали денежно её наказывать. Или, если более человеческим языком объяснять, её совесть подсознательно подгоняет финансовое состояние под душевное», — заявил собеседник «Абзаца».

Мистик предположил, что исполнительница сама неосознанно препятствует своему материальному благополучию. Он посоветовал ей отказаться от погони за скандальной известностью и сосредоточиться на сохранении репутации через стабильность и мудрость.

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После скандала с продажей квартиры Лариса Долина оказалась в центре новой истории — вокруг магазина «АйфонБерри». По сообщениям СМИ, около 200 покупателей остались без оплаченной техники, оценив ущерб в 10 миллионов рублей. Однако представитель певицы отверг её участие в рекламе, назвав ролики нейросетевой подделкой и сообщив об иске из-за незаконного использования имени певицы.

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Борис Эльфанд
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