С помощью зонта не исправить: Таролог заявил о недовольстве высших сил Ларисой Долиной

Череду скандалов и финансовых потерь певицы Ларисы Долиной таролог Александр Омен связал с возрастом певицы и утратой благосклонности высших сил. По его мнению, артистке стало сложнее поддерживать прежний уровень работы, однако стремление оставаться популярной сохранилось.

«У высших сил она была на хорошем счету, а сейчас они в ней подразочаровались и начали денежно её наказывать. Или, если более человеческим языком объяснять, её совесть подсознательно подгоняет финансовое состояние под душевное», — заявил собеседник «Абзаца».

Мистик предположил, что исполнительница сама неосознанно препятствует своему материальному благополучию. Он посоветовал ей отказаться от погони за скандальной известностью и сосредоточиться на сохранении репутации через стабильность и мудрость.