Скандал со спецсигналом: Откуда у Ларисы Долиной авто с мигалкой Оглавление Куда спешит Лариса Долина Непроверяйка для Долиной Могла ли Долина быть знакома с генералом ГАИ Певица Лариса Долина вновь влипла в громкую историю. Намедни она заявила, что ехала на концерт Николая Баскова в авто с мигалкой. Это не первый скандал, где фигурируют авто артистки. Подробнее в материале Life.ru Зачем Долиной авто с мигалкой: почему певицу не останавливают. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда Лариса Долина спешит, она просит водителя включить мигалку и мчать с большой скоростью. Певица снова похвасталась своим особым статусом. На чем она ездит, как часто нарушает и кто её влиятельный друг — расскажем далее.

Куда спешит Лариса Долина

Лариса Долина в своём репертуаре. Не замечая светофоры и простых смертных, она на лихой скорости через всю Москву примчалась с мигалкой на юбилей Николая Баскова. Более того, ещё и публично похвасталась этим.

- Я была на концерте у Дианы Гурцкая. И у меня оставалось двадцать минут, а это другой конец Москвы. Представляете, мы с мигалкой. На очень большой скорости, чтобы успеть. Я думала, я потеряю сознание от страха. Ну, я просто очень люблю Колю, не хочу его подводить, — заявила журналистам народная артистка.

Скорее всего, Лариса Долина приехала к Баскову на своем уже легендарном минивэне Toyota Alphard стоимостью около 16 млн рублей с «блатным» госномером из серии О-МР. На этой же машине певицу привозили в суд, когда шли тяжбы по потерянной ею квартире.

Долина пользуется этим минивэном с апреля 2025 года. За первые полгода службы на дорогах России это авто успело один раз попасть в ДТП, собрать дюжину штрафов за превышение скорости и пару штрафов за несоблюдение дорожных знаков. Получается более двух штрафов в месяц. На 19.10.2026 год остается один неоплаченный новый штраф… 750 рублей за превышение на 20 км/ч.

Возможно, тот самый минивэн Долиной. Фото © platesmania.com

Непроверяйка для Долиной

Долиной хвастаться своим особым статусом не впервой. 15 лет назад она разоткровенничалась перед школьниками в телепередаче «Сто вопросов взрослому».

— Иногда приходится нарушать правила, но мы очень извиняемся перед гаишниками всегда… Но меня не штрафуют за это. Меня не имеют права останавливать. Мою машину. Вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ, — заявила Долина на всю страну.

Речь шла как раз о том самом госномере из серии О-МР, которым она пользуется и сейчас. Ранее эти номера принадлежали МВД, но впоследствии оказались на машинах богатых и знаменитых.

Лариса Долина приезжала в суд на своём минивэне. Фото © smotrim.ru

Тогда же народная артистка бравировала «специальным документом» от «главного гаишника страны», не позволяющий её штрафовать. Фактически Долина призналась в наличии у неё «непроверяйки», которая по закону выдаётся только силовикам и используется при проведении спецмероприятий. Такие корочки позволяли водителю по сути делать на дороге всё что угодно. Обыск и досмотр тоже был ограничен.

Помощники Долиной только подливают масла в огонь.

— Все умные понимают, что такую женщину трогать нельзя. У Ларисы Александровны достаточно влиятельные друзья, которые сумеют поставить на место зарвавшихся подонков, — выдал её концертный директор Сергей Пудовкин, когда год назад на певицу свалился заслуженный хейт.

Могла ли Долина быть знакома с генералом ГАИ

Почему машину Ларисы Долиной не останавливают. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

В 2005-2015 годах «главным гаишником страны» служил генерал-полковник Виктор Кирьянов. СМИ пишут, что его работа — это целая эпоха, в ходе которой и сложился имидж ведомства. Именно в этот период процветала торговля «блатными» номерами, «мигалками» и «непроверяйками», а в Госаавтоинспеции проходили масштабные антикоррупционные зачистки.

Виктор Кирьянов родом из города Тихвина Ленинградской области. У него там во владении торговые центры, сельскохозяйственные угодья, парковочные стоянки, рестораны, базы отдыха и даже местный Дом культуры. Всего на генерале доли в двадцати трех компаниях. Годовые обороты — до двух миллиардов.

Когда Ленинградская область праздновала юбилей в 2015 году, в Тихвине выступили Лариса Долина и Валерия, жена Иосифа Пригожина, который сравнил Долину с «распятым Христом».

Авторы Пётр Егоров