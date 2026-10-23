«‎Виноваты звёзды»? Как реклама с Долиной, Буйновым и Шаляпиным лишила россиян ₽10 млн

Реклама со знаменитостями убедила покупателей довериться интернет-магазину «АйфонБерри», который после оплаты заказов перестал выходить на связь. По словам жертв аферы на 10 млн, сомнения развеяли привлекательные цены на технику Apple, Samsung и Dyson, положительные отзывы и общение с менеджерами.

Одна из покупательниц, Светлана, рассказала, что получила чек и ждала доставку телефона месяц. Затем сотрудники объясняли задержку проблемами на таможне, а позднее сайт и профили магазина оказались заблокированы.

«Была и рекламная кампания звёзд: Прохора Шаляпина, Ларисы Долиной, Анастасии Волочковой — и я всему поверила», — поделилась она в беседе с 360.ru.

Другой покупатель, Томас, перед заказом даже посетил офис и поговорил с менеджерами, после чего заплатил 176 тысяч рублей. Теперь, по его словам, офис закрыт, телефоны не отвечают. Ещё один пострадавший, Антон, сообщил, что обратился в правоохранительные органы. Он рассказал, рчто ешил приобрести новый смартфон по цене ниже рыночной. Менеджеры быстро отвечали на вопросы и убедительно объясняли размер скидки. Даже блокировка крупного перевода службой безопасности банка не заставила мужчину отказаться от заказа.

«Сама судьба пыталась уберечь меня от покупки», — признался Антон. Но он всё же попался на удочку мошенников. Последний раз покупатель смог открыть сайт магазина 19 октября. Вскоре ресурс перестал работать, а оплаченный телефон так и не доставили.

Ранее Life.ru сообщил о претензиях около 200 покупателей к магазину «АйфонБерри», который якобы рекламировали звёзды — Лариса Долина, Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин. На сайте также красовались Александр Буйнов и Анна Калашникова. При этом директор Ларисы Долиной отверг участие певицы в рекламе. По его словам, ролики созданы нейросетями, из-за незаконного использования имени артистки уже подан иск.