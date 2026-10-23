«Мы такие же жертвы»: Как у Шаляпина, Долиной и других звёзд выманили видео для аферы на 10 млн

Певец Прохор Шаляпин заявил, что его и других российских знаменитостей обманом вовлекли в продвижение интернет-магазина «АйфонБерри», клиенты которого потеряли около 10 миллионов рублей. Артист утверждает, что сам стал жертвой недобросовестных предпринимателей. Об этом он рассказал у себя в соцсетях.

По словам Шаляпина, ему, певице Ларисе Долиной и балерине Анастасии Волочковой предложили бесплатно получить новые iPhone. Взамен организаторы попросили лишь записать короткое видео с вручением подарка. Позднее эти кадры использовали для привлечения клиентов в интернет-магазин электроники.

Площадка обещала скидки до 30% на технику Apple, Samsung и Dyson. Заказы якобы доставляли из Дубая в течение месяца, но деньги требовали перечислить заранее. Около 200 покупателей оплатили товары, однако посылок так и не дождались. Общий ущерб оценивается почти в 10 миллионов рублей.

Когда обманутые клиенты начали обращаться к знаменитостям с претензиями, те, по словам Шаляпина, осознали, что их использовали. Певец подчеркнул, что не знаком с владельцами магазина и не имеет отношения к предполагаемой мошеннической схеме.

«Мы так же, как и вы, не знаем этих людей. Поэтому, друзья, пишите в Следственный комитет, и я надеюсь, что этих мошенников найдут», — обратился артист к подписчикам.