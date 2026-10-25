Долина лишилась готовых песен для нового альбома после сбоя в облачном хранилище

Новые песни народной артистки России Ларисы Долиной, которые уже готовили к премьере, оказались недоступны после серьёзного сбоя в облачном хранилище на фоне атак беспилотников на дата-центры. Однако выпуск композиций отменять не собираются: записи удалось сохранить на физических носителях, и теперь их предстоит восстановить. Об этом РИА «Новости» рассказал директор певицы Сергей Пудовкин.

По словам представителя артистки, проблемы затронули сразу несколько музыкальных новинок. В частности, пострадали подготовленная к релизу песня «Крылья» и композиция «Я метель, ты оттепель», которую планировали представить отдельным синглом. Готовые версии треков находились в облачном сервисе, но после технических неполадок доступ к ним оказался утрачен.

При этом настоящей страховкой для команды Долиной стали обычные жёсткие диски. Пудовкин признался, что за 35 лет работы в музыкальном бизнесе привык не полагаться исключительно на современные технологии и обязательно сохраняет дополнительные копии важных материалов.

Правда, восстановить композиции одним нажатием кнопки не получится. На физических носителях песни остались в виде отдельных звуковых дорожек, поэтому специалистам придётся заново свести материал и собрать готовые версии треков. Тем не менее директор исполнительницы уверен, что с этой задачей команда справится.

«Ничего, соберём заново, сделаем, и в ближайшее время будет релиз новых песен Ларисы Долиной», — заверил Пудовкин.

Таким образом, технический сбой в дата-центре обернулся дополнительной работой для музыкантов и звукорежиссёров, но не окончательной потерей записей. Точную дату выхода восстановленных композиций представитель артистки пока не назвал.

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