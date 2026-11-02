Интернет-мемы и оскорбления обернулись для Ларисы Долиной проблемами со здоровьем. Её директор Сергей Пудовкин в обращении к РИА «Новости» призвал прекратить травлю певицы.

Представитель артистки раскритиковал часть медийного сообщества и пользователей Сети за распространение недостоверных слухов. По его словам, постоянный поток негативных публикаций и насмешек нанёс ущерб самочувствию исполнительницы. В связи с этим он попросил журналистов и блогеров проявлять человеческое уважение и объективно освещать происходящее.

«Часть медийного сообщества и интернет-пользователей выбрала путь создания оскорбительных мемов, распространения недостоверных слухов и откровенного хейта и травли, которые привели к нанесению ущерба здоровью человека», — говорится в сообщении.

Пудовкин также призвал общественность не содействовать правонарушениям в отношении знаменитости. При этом, несмотря на сложившуюся ситуацию, Долина не прекратила профессиональную деятельность. Как заверил директор, она продолжает работать в полном объёме.

Ранее Life.ru рассказывал о решении команды Долиной проверять мемы и публикации с её участием на предмет оскорблений. Пудовкин сообщил, что круглосуточным мониторингом займутся он сам и четыре юриста. Специалисты будут изучать фотографии, коллажи, дипфейки и другие материалы, способные нанести ущерб репутации исполнительницы. При выявлении нарушений представители знаменитости намерены обращаться в суд с исками о защите чести и достоинства.