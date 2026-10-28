«Я бы уже лопнул»: Милонов дал совет уставшей от мемов Долиной

Народной артистке России Ларисе Долиной не стоит принимать близко к сердцу каждый мем или неприятный комментарий в интернете. Публичным людям необходима здоровая толстокожесть, позволяющая спокойно переносить даже несправедливую критику. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Вот если бы я обижался на каждый мем или неприятный комментарий со мной в интернете, то я бы, наверное, лопнул. Будучи человеком в известной мере публичным, надо иметь здоровую толстокожесть и иммунитет к критике. Особенно несправедливой», — заявил парламентарий.

Так Милонов отреагировал на намерение представителей певицы проверить публикации и интернет-мемы с её участием на предмет оскорблений. Ранее директор Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что юристы артистки изучат распространяющиеся в Сети коллажи и комментарии. Если специалисты обнаружат унижение чести и достоинства, они намерены обратиться в суд.

По мнению депутата, известным людям лучше обращать внимание на поддержку поклонников, а не на выпады анонимных пользователей. При этом он призвал не путать бессмысленные оскорбления с конструктивной критикой, которая помогает увидеть реальные ошибки и недостатки.

Милонов считает, что даже неприятные замечания иногда могут оказаться полезными. Главное, по его словам, научиться отличать обоснованные претензии от попыток задеть человека ради насмешки.

Ранее Life.ru рассказывал, как Долина стала самой обсуждаемой женщиной в российских соцсетях. По данным исследования за период с марта 2025-го по март 2026 года, имя певицы упоминалось 1,7 миллиона раз. Всплеск интереса к артистке сопровождался распространением мемов, связанных с квартирным скандалом.