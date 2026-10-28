Какая доля уготована любителям пошутить над Долиной – адвокат объяснил, когда за мемы можно схлопотать штраф

Шутка о Ларисе Долиной сама по себе не означает нарушения закона. Однако оскорбление или выдуманное обвинение под видом мема могут обернуться компенсацией, штрафом, а при наличии признаков клеветы — уголовным делом. Где проходит граница, Life.ru объяснил адвокат Андрей Олифир.

«Исход иска определит содержание картинки», — подчеркнул юрист.

Шутка или ложное утверждение

По словам Олифира, статья 152 Гражданского кодекса защищает от недостоверных порочащих сведений о фактах, которые можно проверить. Мнения и оценки нельзя опровергать по тем же правилам.

В качестве примера адвокат привёл ролик, в котором покупатель квартиры пугается песни «Погода в доме». По его оценке, такой сюжет выражает отношение автора, а не сообщает проверяемые сведения о певице.

Но оскорбительная форма может стать самостоятельным основанием для требований о компенсации морального вреда. Отдельный риск — дипфейки, приписывающие артистке выдуманные слова.

«Дипфейк, то есть созданное нейросетью видео с выдуманной речью певицы, суд может расценить как утверждение о факте, и доказывать его достоверность придется автору», — пояснил Олифир.

Значение будут иметь содержание, контекст и то, воспринимается ли публикация как сообщение о реальном событии.

Использование фотографии — отдельный вопрос

Даже если мем не содержит ложного обвинения, остаётся вопрос об использовании изображения человека. Его регулирует статья 152.1 ГК РФ.

Олифир отметил, что использование облика публичной фигуры в общественной дискуссии и эксплуатация её изображения в рекламе оцениваются по-разному. Однако отсутствие заработка само по себе не делает любую публикацию законной: необходимо учитывать цель использования фотографии и предусмотренные законом исключения.

Какие наказания возможны

За публичное оскорбление в интернете часть 2 статьи 5.61 КоАП предусматривает штраф для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, для организаций — от 200 до 700 тысяч рублей. Дела по этой статье возбуждает прокурор.

За распространение заведомо ложных порочащих сведений публично в интернете возможна ответственность по части 2 статьи 128.1 УК РФ. Среди предусмотренных наказаний — штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Речь именно о клевете, а не о любой насмешке или неприятной оценке.

В гражданском споре размер компенсации также не определяется автоматически. По словам адвоката, суд учитывает обстоятельства распространения публикации, в том числе её охват и длительность доступности.

Анонимность автора не исключает судебной защиты. Олифир напомнил: если распространителя установить невозможно, закон позволяет обратиться в суд за признанием сведений не соответствующими действительности. Однако такое решение само по себе не означает взыскания денег с неустановленного лица.