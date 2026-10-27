«Похож на страшного гомункула»: Проблемы Долиной доставляет не порча, а «подселенец», считает экстрасенс
Экстрасенс Миронова: Проблемы Долиной доставляет не порча, а «подселенец»
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Экстрасенс Дарья Миронова предложила Ларисе Долиной «поставить защиту», связав её неудачи с предполагаемым «подселенцем». В разговоре с Life.ru медиум описала мистическую сущность, которая, по её убеждению, мешает певице.
«Сущность, которую я вижу у неё, напоминает спрута или огромную медузу», — заявила собеседница Life.ru.
Миронова связывает начало проблем с квартирным спором вокруг певицы. В её трактовке негативные эмоции делают человека уязвимым для подобных воздействий. При этом конкретного человека, который якобы мог «навести порчу», она не назвала.
По словам экстрасенса, без вмешательства «подселенец» продолжит забирать силы и влиять на внешность.
«В итоге человек становится похож на эту сущность, на страшного гомункула или полуаморфное существо», — утверждает Миронова.
Собеседница предложила певице провести эзотерический ритуал, который она называет «снятием подселения». Миронова полагает, что после этого Долина сможет восстановить силы и вернуться к творческим успехам.
«Тогда к ней вернётся и денежная энергия, и успешность, и, возможно, она запишет новый хит, который затронет сердца многих людей», — считает экстрасенс.
Ранее Долина связала отмену пяти концертов с возможной порчей. Певица предположила, что кто-то мог оказать на неё мистическое воздействие.
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