«Похож на страшного гомункула»: Проблемы Долиной доставляет не порча, а «подселенец», считает экстрасенс

Экстрасенс Дарья Миронова предложила Ларисе Долиной «поставить защиту», связав её неудачи с предполагаемым «подселенцем». В разговоре с Life.ru медиум описала мистическую сущность, которая, по её убеждению, мешает певице.

«Сущность, которую я вижу у неё, напоминает спрута или огромную медузу», — заявила собеседница Life.ru.

Миронова связывает начало проблем с квартирным спором вокруг певицы. В её трактовке негативные эмоции делают человека уязвимым для подобных воздействий. При этом конкретного человека, который якобы мог «навести порчу», она не назвала.

По словам экстрасенса, без вмешательства «подселенец» продолжит забирать силы и влиять на внешность.

«В итоге человек становится похож на эту сущность, на страшного гомункула или полуаморфное существо», — утверждает Миронова.

Собеседница предложила певице провести эзотерический ритуал, который она называет «снятием подселения». Миронова полагает, что после этого Долина сможет восстановить силы и вернуться к творческим успехам.

«Тогда к ней вернётся и денежная энергия, и успешность, и, возможно, она запишет новый хит, который затронет сердца многих людей», — считает экстрасенс.

Ранее Долина связала отмену пяти концертов с возможной порчей. Певица предположила, что кто-то мог оказать на неё мистическое воздействие.