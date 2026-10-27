«На меня кто-то порчу наслал»: Затравленная Долина ищет корни своих проблем в колдовстве и сглазе

Лариса Долина отказалась от пяти концертов, запланированных до конца 2026 года, и призналась, что из-за непрекращающейся критики у неё возникло ощущение, будто кто-то навёл на неё порчу.

Лариса Долина заговорила о порче. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gera_ivashche

«Меня просто настолько сейчас захейтили, что у меня такое ощущение, что на меня кто-то порчу наслал», — призналась певица журналистам.

Из гастрольной афиши народной артистки России исчезли выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне, Брянске и Обнинске.

При этом Долина подчеркнула, что решение приостановить концертную деятельность приняла самостоятельно. У артистки есть причины для временного отказа от гастролей, однако раскрывать их она пока не собирается.