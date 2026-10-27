«На меня кто-то порчу наслал»: Затравленная Долина ищет корни своих проблем в колдовстве и сглазе
Лариса Долина связала отмену пяти своих концертов с возможной порчей
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Лариса Долина отказалась от пяти концертов, запланированных до конца 2026 года, и призналась, что из-за непрекращающейся критики у неё возникло ощущение, будто кто-то навёл на неё порчу.
Лариса Долина заговорила о порче. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gera_ivashche
«Меня просто настолько сейчас захейтили, что у меня такое ощущение, что на меня кто-то порчу наслал», — призналась певица журналистам.
Из гастрольной афиши народной артистки России исчезли выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне, Брянске и Обнинске.
При этом Долина подчеркнула, что решение приостановить концертную деятельность приняла самостоятельно. У артистки есть причины для временного отказа от гастролей, однако раскрывать их она пока не собирается.
Ранее Life.ru писал, что в ближайшие месяцы Долина намерена сосредоточиться на создании нового репертуара. Вернуться к гастрольной деятельности она рассчитывает в 2027 году. Представитель певицы Сергей Пудовкин уточнял, что четыре выступления перенесены на следующий год в связи с подготовкой музыкальной программы и нового альбома «Последнее прощай».