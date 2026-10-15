Представитель Долиной объяснил перенос четырёх концертов на 2027 год

Лариса Долина перенесла четыре сольных концерта в российских городах с конца 2026-го на 2027 год ради подготовки новой музыкальной программы. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель народной артистки России Сергей Пудовкин.

Речь идёт о выступлениях в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске. Ранее стало известно, что запланированные концерты исчезли из продажи либо получили статус отменённых. Однако, по словам Пудовкина, окончательно отказываться от этих мероприятий певица не собирается.

Главной причиной изменения гастрольного графика стала работа над новым репертуаром. Долина готовит программу с акцентом на джазовые композиции и премьеру альбома «Последнее прощай». Одноимённая песня, как утверждает представитель артистки, в этом году получит премию «Золотой граммофон» от «Русского радио».

Пудовкин также опроверг предположения о том, что перенос выступлений связан с самочувствием певицы. По его словам, восстановление артистки завершилось ещё в сентябре.

«Читал комментарии относительно здоровья и проблем с позвоночником. Вся реабилитация была закончена еще в сентябре. Со здоровьем всё хорошо», — подчеркнул представитель Долиной.

При этом точные даты перенесённых выступлений пока не названы. Изменения затронули и концертные планы артистки в Санкт-Петербурге: ранее БКЗ «Октябрьский» объявил об отмене её ноябрьского выступления.

Ранее Life.ru рассказывал об отмене юбилейного концерта Долиной в Петербурге. Выступление в БКЗ «Октябрьский» первоначально планировалось на 25 февраля, затем его перенесли на 15 ноября. Позднее площадка сообщила зрителям о возврате билетов.