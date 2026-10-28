Шутки кончились: Долина отправила юристов разбираться с мемами о себе в соцсетях

Команда Ларисы Долиной начнёт круглосуточно отслеживать публикации с упоминанием певицы и проверять их на предмет оскорблений. При выявлении нарушений представители артистки намерены обращаться в суд с исками о защите чести и достоинства. Об этом РИА «Новости» сообщил директор народной артистки России Сергей Пудовкин.

«Я и четыре юриста самым внимательным образом проведём проверку всех упоминаний имени Ларисы Долиной. В случае, если мы увидим незаконное использование этого имени, оскорбление, попытку совершить репутационную диверсию — это касается и фотоматериалов, дипфейков, коллажей — то будет немедленно подаваться иск о защите чести и достоинства», — заявил Пудовкин.

По словам директора, проверка затронет не только текстовые публикации, но и изображения, созданные с помощью нейросетей. Особое внимание команда артистки уделит материалам, которые могут нанести ущерб её репутации. Пудовкин уточнил, что мониторинг упоминаний будет идти круглосуточно.

Ранее представитель певицы сообщил об обращении в Басманный суд Москвы с иском к трём компаниям. Претензии касаются использования имени и изображения Долиной без разрешения. В числе ответчиков он назвал мебельную фабрику, интернет-магазин и банк.

Распространение мемов с участием артистки заметно усилилось в конце 2025 года на фоне судебного разбирательства вокруг её квартиры в Хамовниках. Летом 2024 года Долина заявила, что мошенники убедили её продать недвижимость и передать им деньги. Певица попыталась оспорить сделку, после чего спор о праве собственности дошёл до Верховного суда.

В декабре 2025 года Верховный суд России сохранил квартиру за покупательницей Полиной Лурье. При этом суд признал Долину потерпевшей от преступления. Сама артистка позднее говорила, что способна посмеяться над мемами со своим участием, если считает их действительно смешными.

Ранее директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин призвал прекратить травлю певицы в интернете и профессиональной среде. Он признал, что артистка допускала ошибки, однако подчеркнул её готовность отвечать за собственные решения. По словам представителя Долиной, за 35 лет работы в индустрии он не сталкивался с таким масштабом публичного давления. Пудовкин считает, что критика давно вышла за пределы обсуждения творчества и затронула личную жизнь исполнительницы. Он также отметил, что прошедший год принёс певице серьёзные переживания. Директор убеждён, что недовольство поступками публичного человека не даёт оснований для оскорблений и унижений.