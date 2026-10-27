«Не солнечный зайчик»: Директор Долиной вступился за певицу на фоне травли
Директор Долиной Пудовкин призвал прекратить травлю певицы
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official
Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин призвал прекратить травлю певицы в интернете и профессиональной среде. В беседе с ТАСС он признал, что народная артистка России допускала ошибки, но подчеркнул, что она всегда находила в себе силы их признать.
«Лариса Долина не солнечный зайчик и никогда не пыталась им быть», — сказал представитель артистки.
По словам Пудовкина, у певицы всегда были собственная позиция и взгляды на музыку и жизнь, которые она не стремилась подстраивать под чужие ожидания. Он признал, что уходящий год принёс Долиной немало тяжёлых переживаний, однако считает, что публичная реакция на её поступки перешла допустимые границы.
«За 35 лет своей работы в этой сфере я никогда не сталкивался с таким беспрецедентным давлением, хайпом, издевательством», — признался директор.
Особенно Пудовкина возмущает то, что критика затронула не только профессиональную деятельность певицы, но и её личную жизнь. Он убеждён, что никакие ошибки не могут оправдывать публичные унижения человека.
«На мой взгляд, травля женщины, травля народной артистки недопустима ни в интернете, ни в цифровом пространстве. Недопустима и в личном аспекте, и в профессиональном», — заключил Пудовкин.
Ранее Life.ru сообщал, что в октябре отменили выступление Долиной в московском Lюstra Bar. Представители площадки подтвердили отмену, но не стали раскрывать причины. До этого отменили и юбилейный концерт артистки в петербургском БКЗ «Октябрьский», который уже переносили с февраля на ноябрь.
Кроме того, четыре концерта певицы в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске перенесли на 2027 год. Пудовкин объяснял изменения подготовкой новой музыкальной программы и опровергал слухи о проблемах со здоровьем артистки. А 17 октября директор уже вступался за Долину после скандала с её рассказом о поездке на автомобиле со спецсигналом, призывая журналистов не раздувать эту историю.
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