«Не делайте хайп»: Директор Долиной обвинил журналистов в травле певицы из-за мигалки

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин вступился за певицу после скандала с поездкой на автомобиле со спецсигналом. Он назвал повышенное внимание журналистов к этой истории травлей и призвал не раздувать скандал из-за «абсолютно проходной вещи». Об этом сообщает издание «Подъём».

По словам Пудовкина, слова Долиной о поездке с мигалкой ещё не означают, что артистка воспользовалась служебным автомобилем полиции или МЧС. При этом он напомнил, что певица сама никогда не садится за руль.

«Не всегда, когда человек употребляет фразу «я ехал на мигалке», это означает, что она села, не знаю, в патрульный автомобиль или МЧС и поехала. Лариса Долина за рулём не ездит, никогда не ездила», — заявил представитель артистки.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме потребовали проверить поездку Ларисы Долиной с мигалкой. Член комитета по транспорту Олег Гарин подчеркнул, что известность не даёт права пользоваться спецсигналами, и призвал Госавтоинспекцию разобраться в ситуации.