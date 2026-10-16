Долина может потерять 12,5 млн рублей из-за переноса четырёх концертов

Четыре концерта Ларисы Долиной могли бы принести более 12 млн рублей при полной продаже билетов. Максимальные сборы от одного выступления оценивались почти в 5,2 млн рублей — такие расчёты РИА «Новости» провело на основе цен в афишах и вместимости площадок.

Самым крупным по потенциальной выручке должен был стать концерт в Брянске 12 ноября. Дворец культуры вмещает более 800 зрителей, а билеты продавались по цене от 2,6 тыс. до 6,5 тыс. рублей. На следующий день после этого выступления, 14 ноября, певица должна была выйти на сцену в Обнинске, где зал рассчитан на 700 человек. Вместе эти два концерта могли обеспечить около 8 млн рублей сборов.

Ещё два выступления планировались в Москве и Коломне. В столичном баре «Lюстра», где Долину ждали 18 октября, предусмотрено 300 посадочных мест. При стоимости билетов от 3 тыс. до 12 тыс. рублей выручка могла превысить 1,5 млн рублей. В Коломне концерт был намечен на 11 ноября в доме культуры «Тепловозостроитель»: зал более чем на 570 мест позволял рассчитывать почти на 3 млн рублей при аншлаге.

Ранее представитель Долиной Сергей Пудовкин заявил, что певица перенесла четыре сольных концерта в российских городах с конца 2026-го на 2027 год ради подготовки новой музыкальной программы. Запланированные концерты в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске исчезли из продажи либо получили статус отменённых. Однако, по словам Пудовкина, окончательно отказываться от этих мероприятий певица не собирается. Главной причиной изменения гастрольного графика стала работа над новым репертуаром. Долина готовит программу с акцентом на джазовые композиции и премьеру альбома «Последнее прощай».