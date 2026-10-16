«Мигалка — не привилегия»: В ГД призвали наказать виновных после поездки Долиной

Поездка Ларисы Долиной на автомобиле с мигалкой ради выступления на концерте Николая Баскова может обернуться проверкой Госавтоинспекции. Депутаты Госдумы напомнили, что знаменитости не имеют особых прав на использование спецсигналов, а их незаконное применение грозит серьёзным наказанием. Об этом сообщает издание «Подъём».

Член комитета Госдумы по транспорту Олег Гарин призвал разобраться, на каком основании автомобиль, перевозивший певицу, использовал мигалку. По его словам, известность и государственные награды не дают артистам права пользоваться подобными преимуществами на дороге.

«Мигалка — не привилегия для знаменитостей... Если артистка действительно использовала спецсигнал, чтобы быстрее доехать до концерта, это нарушение ПДД», — пояснил депутат. Он добавил, что Госавтоинспекция должна установить обстоятельства поездки и при наличии оснований привлечь виновных к ответственности.

Зампред транспортного комитета Георгий Камнев также подчеркнул, что действующие правила не предусматривают спецсигналов для артистов. По его словам, право на их использование регулируется указом президента, а за незаконное применение водителю может грозить лишение прав на срок до двух лет.

Ранее Life.ru рассказывал, как Лариса Долина мчалась по Москве с мигалками, чтобы успеть на юбилей Николая Баскова. Певица объяснила, что до этого участвовала в благотворительном фестивале Дианы Гурцкой, а на дорогу до концертной площадки у неё оставалось всего 20 минут. В итоге артистка приехала за два номера до своего выхода на сцену.