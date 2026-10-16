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Регион
Опубликовано 16 октября, 16:32

«Думала, потеряю сознание»: Лариса Долина раскрыла причину поездки по Москве с мигалками

Лариса Долина рассказала, как мчалась с мигалками по Москве ради Баскова

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Лариса Долина рассказала, что едва не опоздала на юбилейный концерт Николая Баскова. Певица призналась, что ей пришлось добираться до площадки по Москве с мигалками, чтобы успеть к своему выходу. Об этом она рассказала прямо со сцены.

Перед выступлением артистка участвовала в благотворительном фестивале «Белая трость», организованном Дианой Гурцкой. Мероприятие проходило на другом конце города, а на дорогу до Live Arena у Долиной оставалось всего 20 минут.

«Я на самом деле мчалась сюда с мигалками. Я думала, что потеряю сознание от волнения. Мы ехали быстро, чтобы успеть», — поделилась певица.

В итоге Долина приехала за два номера до своего выхода на сцену. Ей удалось быстро переодеться и подготовиться к выступлению. Артистка объяснила, что не могла позволить себе подвести именинника, поскольку тепло к нему относится. «Я очень люблю Колю и не хотела его подводить», — добавила она.

Долина может потерять 12,5 млн рублей из-за переноса четырёх концертов
Долина может потерять 12,5 млн рублей из-за переноса четырёх концертов

Ранее народная артистка России Лариса Долина решила поэкспериментировать с имиджем. На юбилейном концерте Александра Олешко певица появилась с непривычной укладкой и рассказала о своём отношении к переменам.

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Татьяна Миссуми
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