Народная артистка России Лариса Долина намерена направить все средства, которые удастся взыскать с сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», на поддержку участников специальной военной операции и их реабилитацию. Юристы певицы готовят досудебную претензию к компании ООО «Бургер Рус» из-за использования её имени в коммерческих целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление юридической службы артистки.

Представители Долиной считают, что сеть незаконно воспользовалась личной историей певицы для привлечения внимания к своему бизнесу. Речь идёт о публичном заявлении «Бургер Кинга» об ограничении доставки заказов по адресу бывшей квартиры артистки в московских Хамовниках.

«Бизнес не имеет права паразитировать на личной драме человека. Правовой ответ с нашей стороны будет максимально жестким и бескомпромиссным», — подчеркнули юристы.

В юридической службе сообщили, что готовят официальную досудебную претензию с требованием выплатить компенсацию за предполагаемые нарушения прав артистки. Если урегулировать конфликт не удастся, представители Долиной намерены обратиться в суд, а также направить заявления в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор.

Юристы утверждают, что певица никогда не сотрудничала с сетью ресторанов и не давала согласия на использование своего имени или изображения в рекламных целях. Сумма компенсации, которую намерены потребовать от компании, пока не раскрывается.

При этом все деньги, которые удастся взыскать, Долина планирует передать на нужды участников СВО. Средства также предполагается направить на программы медицинской и психологической реабилитации военнослужащих. Представители артистки подчёркивают, что судебные претензии связаны с защитой её прав, а не со стремлением получить личную выгоду.

Конфликт возник на фоне резонансной истории с квартирой певицы. В декабре 2025 года «Бургер Кинг» публично заявил об ограничении доставки по адресу недвижимости в Ксеньинском переулке до полного возврата денег покупательнице Полине Лурье. В юридической службе Долиной считают, что таким образом компанию привлекали к себе внимание за счёт личных обстоятельств артистки.