В Аделаиде 7 ноября похоронили Макса Дрейссига, умершего в 1913 году. Его скелет почти восемь десятилетий показывали в Музее Южной Австралии. Сотрудники учреждения и местная немецкая община несколько месяцев искали родственников ветерана. Когда поиски ничего не дали, они сами организовали похороны на кладбище Уэст-Террас. Об этом пишет The Guardian.

При жизни Дрейссиг получил Железный крест за храбрость во Франко-прусской войне. В 1885 году он переехал в Австралию и занялся торговлей железом и сталью. Он умер от рака в 62 года.

В 1920 году лечивший его профессор анатомии Арчибальд Уотсон продал скелет музею за десять фунтов. Как рассказала на похоронах сотрудница учреждения Анна Руссо, закон того времени не позволял пациентам завещать своё тело лечащему врачу.

Скелет выставили в 1942 году для занятий по анатомии. Позднее его поставили рядом со скелетами животных. В 2009 году посетитель из Германии пожаловался властям своей страны на то, как музей обращался с останками. Из экспозиции их убрали в 2019-м.

Перед погребением лютеранский пастор провёл заупокойную службу, а гроб накрыли немецким флагом. Председатель совета музея Роб Сэйнт признал, что обращение с останками Дрейссига не соответствовало этическим нормам, которых учреждение придерживается сегодня.

Примечание для редакции. Формулировка «завещал своё тело» в исходнике слишком категорична. По словам Руссо, неизвестно, о чём Дрейссиг и Уотсон договорились перед смертью пациента.