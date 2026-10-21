Под Калининградом перезахоронили останки четырёх бойцов Красной армии

В Калининградской области состоялась церемония перезахоронения останков четырёх красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Воинское захоронение случайно обнаружил местный житель во время земляных работ, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Останки бойцов нашли в посёлке Подгорное при закладке фундамента. После обнаружения захоронения на место прибыли участники поисковой организации «Совесть», которые обследовали территорию и подняли останки четырёх военнослужащих.

По предварительным данным, красноармейцы погибли в феврале 1945 года. Несмотря на проведённые поисковые работы, установить их имена не удалось.

В церемонии перезахоронения приняли участие представители правительства Калининградской области, местной администрации, Российского военно-исторического общества, поисковых отрядов и правоохранительных органов. Почтить память погибших также пришли военнослужащие, юнармейцы и местные жители.