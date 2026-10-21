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Регион
Опубликовано 21 октября, 21:25

Под Калининградом перезахоронили останки четырёх бойцов Красной армии

Обложка © Telegram / Калининградский Следком

Обложка © Telegram / Калининградский Следком

В Калининградской области состоялась церемония перезахоронения останков четырёх красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Воинское захоронение случайно обнаружил местный житель во время земляных работ, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Останки бойцов нашли в посёлке Подгорное при закладке фундамента. После обнаружения захоронения на место прибыли участники поисковой организации «Совесть», которые обследовали территорию и подняли останки четырёх военнослужащих.

По предварительным данным, красноармейцы погибли в феврале 1945 года. Несмотря на проведённые поисковые работы, установить их имена не удалось.

В церемонии перезахоронения приняли участие представители правительства Калининградской области, местной администрации, Российского военно-исторического общества, поисковых отрядов и правоохранительных органов. Почтить память погибших также пришли военнослужащие, юнармейцы и местные жители.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Калининградской области поисковики обнаружили останки 25 советских солдат и экипажа штурмовика Ил-2. Находку сделали в районе посёлка Красновка Зеленоградского округа. Поисковый отряд «Совесть» обследовал место крушения самолёта, а сохранившиеся номерные детали позволили приступить к установлению судьбы экипажа.

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Наталья Демьянова
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