Под Калининградом перезахоронили останки четырёх бойцов Красной армии
Обложка © Telegram / Калининградский Следком
В Калининградской области состоялась церемония перезахоронения останков четырёх красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Воинское захоронение случайно обнаружил местный житель во время земляных работ, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Останки бойцов нашли в посёлке Подгорное при закладке фундамента. После обнаружения захоронения на место прибыли участники поисковой организации «Совесть», которые обследовали территорию и подняли останки четырёх военнослужащих.
По предварительным данным, красноармейцы погибли в феврале 1945 года. Несмотря на проведённые поисковые работы, установить их имена не удалось.
В церемонии перезахоронения приняли участие представители правительства Калининградской области, местной администрации, Российского военно-исторического общества, поисковых отрядов и правоохранительных органов. Почтить память погибших также пришли военнослужащие, юнармейцы и местные жители.
Ранее Life.ru сообщал, что в Калининградской области поисковики обнаружили останки 25 советских солдат и экипажа штурмовика Ил-2. Находку сделали в районе посёлка Красновка Зеленоградского округа. Поисковый отряд «Совесть» обследовал место крушения самолёта, а сохранившиеся номерные детали позволили приступить к установлению судьбы экипажа.