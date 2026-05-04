В Калининградской области обнаружили экипаж Ил-2 и останки 25 советских солдат

Под Калининградом поисковики подняли обломки советского штурмовика Ил-2, экипаж которого со времён Великой Отечественной войны числился пропавшим без вести. Во время экспедиции также обнаружены останки 25 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.









Работы велись в районе посёлка Красновка Зеленоградского округа. Как сообщил координатор проекта в регионе Руслан Хисамов, обнаружению самолёта предшествовала продолжительная полевая работа поискового отряда «Совесть». В ходе обследования территории удалось установить место крушения штурмовика и найти останки военнослужащих.

По словам Хисамова, сохранившиеся номерные элементы самолёта позволят через архивные документы восстановить историю машины: определить дату её выпуска, путь до фронта и участие в боевых операциях. Сейчас поисковики проверяют версию, согласно которой Ил-2 мог принадлежать экипажу капитана Машковцева и стрелка Михеева. После завершения поисковых мероприятий останки найденных бойцов перезахоронят в братской могиле. Награды лётчиков и других установленных военнослужащих планируют передать их семьям.

Ранее в Новгородской области поисковый отряд «Берёзка» вместе с Центром современной истории обнаружил место падения штурмовика Ил-2 времён Великой Отечественной войны. В ходе весенней экспедиции «Вахта Памяти-2026» в Демянском районе были найдены останки пилота и воздушного стрелка, числившихся пропавшими без вести с 4 января 1943 года.